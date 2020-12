Das sieht gar nicht gut aus für die Aktie des deutschen Touristikkonzerns TUI! Die Aktie bricht zum Wochenstart in sich zusammen und verliert ordentlich an Kurswert. Wie wird sich TUI aus dieser brenzlichen Lage wieder befreien können? Es wird positive Schlagzeilen benötigen, um wieder bergauf zu kommen mit der Aktie. Aber positiv ist bei TUI schon lange nichts mehr!

Als Anleger von TUI muss man sich in diesen Tagen enorme Sorgen um sein Geld machen. Die Aktie bricht regelmäßig in sich zusammen und weist nur noch Verluste auf. Die Lage auf dem Reisemarkt ist aber auch mehr als verheerend und wird das Unternehmen während der Coronakrise noch weiter so begleiten. TUI wird Geduld brauchen, um aus dieser Situation wieder herauskommen zu können!

Aber über Kurz oder Lang werden auch wieder Reisen möglich sein. Und dann wird auch TUI da sein, denn das Unternehmen hat die nötige Rückendeckung aus der Politik! Also kann man sich mit dieser Aktie ruhig eindecken und auf den Kickstart hoffen und warten. Auch wenn es heute um 1,23 Prozent nach unten geht und die Aktie satte 0,064 Euro verliert. Der Kurswert liegt noch bei stolzen 5,156 Euro!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern. Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.