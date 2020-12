Solutiance weiter auf deutlichem Wachstumskurs, Corona führt zu niedrigerem Wachstumstempo, Dynamisches Wachstum auch weiterhin erwartet; Prognosen und Kursziel angepasst



Die Solutiance AG (Solutiance) hat am 16.11.2020 ihre 9-Monatszahlen bekannt gegeben. Basierend hierauf konnte die Gesellschaft in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzten und hierbei die Umsatzerlöse aus ihren angebotenen Plattformservices im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 100,0% auf 1,32 Mio. EUR (VJ: 0,66 Mio. EUR) signifikant steigern. Auf Ergebnisebene wurde hierbei ein EBITDA in Höhe von -1,92 Mio. EUR (VJ: -1,94 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis in Höhe von -2,14 Mio. EUR (VJ: -2,14 Mio. EUR) erzielt.



Parallel hierzu wurde ebenfalls die Zahl der Kunden, die Anzahl der verwalteten Gebäude sowie das im Umlauf befindliche Angebotsvolumen (offene Angebote) deutlich erhöht. Entsprechend ist die Zahl der Kunden zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 42,0% auf 34 (Ende Q3 2019: 24 Kunden) spürbar angestiegen. Die Anzahl der verwalteten Gebäude mit laufenden Verträgen konnte ebenso zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 110% auf 319 (Ende Q3 2019: 152 Gebäude) deutlich zulegen.



Zudem ist das Volumen an offenen Angeboten zum Stichtag 10. November 2020 auf 4,73 Mio. EUR deutlich angewachsen. Dieser Anstieg war u.a. auch bedingt durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Der überwiegende Teil des Angebotsvolumens entfiel hierbei mit 3,58 Mio. EUR auf das Produkt Dachmanagement (Betreiberpflichten: 1,15 Mio. EUR). Laut Unternehmensangaben ist insbesondere im Bereich Betreiberpflichten das Interesse der (potenziellen) Kunden an dieser plattformbasierten Dienstleistung seit September 2020 deutlich angestiegen. Diese positive Entwicklung zeigt zudem auf, dass die Gesellschaft über einen sehr bedarfsgerechten Plattformservice in ihrem Leistungsangebot verfügt.

