Vorsorgeversicherungen noch 2020 abschließen und Hunderte Euro sparen (FOTO)

München (ots) -



- Grund für Ersparnis: Versicherungen berechnen Alter nach Kalenderjahr, nicht

Geburtstag

- Abschluss 2020 statt 2021 spart über Laufzeit Ø 575 Euro bei RLV und Ø 930

Euro bei BU

- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im

Kundenkonto



Verbraucher, die sich noch in diesem Jahr um eine Vorsorgeversicherung kümmern,

können über die gesamte Laufzeit einige Hundert Euro sparen. Schließen sie 2020

statt 2021 eine Risikolebensversicherung (RLV) ab, sparen sie durchschnittlich

575 Euro.1)





"Für das Sparpotenzial gibt es einen einfachen Grund" , sagt Dr. BjörnZollenkop, Geschäftsführer Vorsorgeversicherung bei CHECK24. "Denn vieleVersicherungen legen ihren Beiträgen nicht das tatsächliche Alter derversicherten Person zugrunde, sondern das Geburtsjahr. Das bedeutet, egal wannein Verbraucher Geburtstag hat, ab dem 1. Januar 2021 gilt er ein Jahr älter.Und ältere Versicherungsnehmer zahlen mehr als jüngere."Das Eintrittsalter ist bei RLV und Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU)entscheidend für die Berechnung des Beitrags für die gesamte Laufzeit. Um sichden günstigeren Beitrag dauerhaft zu sichern, muss der Versicherungsbeginn zum1. Dezember 2020 vereinbart werden.Bei einer BU sind so durchschnittlich 930 Euro drin. Im Einzelfall kann dieErsparnis bei RLV und BU noch deutlich höher ausfallen - über 4.500 Euro.2)Neben dem Alter bestimmt der Gesundheitszustand maßgeblich die Höhe des Beitragsfür Vorsorgeversicherungen. Eine Krankheit kann jederzeit auftreten, ein Unfalljederzeit passieren. Je nach Diagnose kann das bedeuten, dass eine Versicherungnicht mehr oder nur noch mit Risikozuschlägen abgeschlossen werden kann.Verbraucher sollten mit dem Abschluss also unabhängig vom Sparpotenzial nicht zulange zögern.Riester-Rente noch bis zum 13. Dezember beantragen, um Zulagen für 2020 zusichernUm bei einer Riester-Rente noch die vollen staatlichen Zulagen zu erreichen,muss der Antrag bis zum 13. Dezember 2020 eingehen. Eine Familie mit zweiKindern kann sich so für 2020 noch 775 Euro sichern.3) Derselbe Stichtag giltfür den Abschluss einer Basisversicherung (Rürup-Versicherung), damit dieeingezahlten Beiträge noch für das Jahr 2020 angesetzt werden können.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung imKundenkontoBei sämtlichen Fragen zu Versicherungsprodukten helfen dieCHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oderTelefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre