Einmal mehr liefert die Lulo-Mine! Lucapa hat dort dieses Jahr jetzt schon drei Diamanten mit mehr als 100 Karat gefunden.

Wie Lucapa und deren Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. (Endiama) und Rosas & Petalas nämlich mitteilten, entdeckte man auf Lulo einen 127karätigen, weißen Diamanten in Edelsteinqualität – den dritten Stein mit mehr als 100 Karat allein in diesem Jahr sowie den 16. solchen Diamanten von der Mine insgesamt!

Die alluviale Diamantmine Lulo in Angola ist ein ganz besonderes Asset, das Betreiber Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) schon seit Jahren mit schöner Regelmäßigkeit sehr große, hochwertige Diamanten liefert – so auch jetzt wieder!

Spannend ist dabei, dass der 127-Karäter aus dem Flutungsgebiet Leziria im Abbaublock 24 als Teil der geplanten Arbeiten in der Trockensaison gewonnen wurde. Denn dies ist der erste so große Diamant, der dort entdeckt wurde, während in diesen Leziria-Gebieten der Abbau fortgesetzt wird.

Auch Lucapas Managing Director Stephen Wetherall erklärte, dass die Entdeckung dieses Diamanten die außergewöhnliche Qualität der alluvialen Lagerstätte von Lulo einmal mehr demonstriere – genau wie das Potenzial der Abbaukampagne, die man für die zuvor unberührten und ausgedehnten Gebiete entlang des Flusses Cacuilo geplant habe.

Fazit:

Lucapa Diamond legt, wenn man sich den Newsflow der letzten Wochen und Tage anschaut, einen starken Jahresendspurt hin! Erst die starken Verkaufszahlen, dann die Neuigkeiten zu einem pinken, 15,2karätigen und in Herzform geschliffenen Diamanten und nun der heutige Fund. Wenn diese Serie guter Neuigkeiten ausgebaut werden kann, sehen wir gutes Potenzial, dass das Unternehmen an der Börse wieder deutlich stärkere Beachtung und Anerkennung erhält.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lucapa Diamond Company entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.