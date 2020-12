Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Covestro steigen nach Kaufempfehlung der Bank of America Eine Kaufempfehlung der Bank of America hat den zuletzt eher kraftlosen Covestro-Aktien am Montag ein wenig frischen Schwung verliehen. Sie stiegen am Vormittag in einem schwachen Gesamtmarkt um 0,72 Prozent auf 46,17 Euro. …