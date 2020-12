Die Wertpapiere von Euro sind äußerst schwankungsfreudig, allein in diesem Jahr gab es zwei größere Ausreißer zur Unterseite und einen langfristigen Aufwärtstrend. Letzterer reichte auf ein Niveau von 32,98 Euro abwärts, seit Ende Oktober konnte das Papier jedoch in den Bereich der vorherigen Handelsspanne zwischen 42,62 und dem 200-Tage-Durchschnitt zurückkehren. Ausgerechnet dieser Kursverlauf präsentiert sich aber als inverse SKS-Formation und könnte schon bald handfeste Kaufsignale mit dynamischen Tendenzen auf der Oberseite liefern.

Kaufsignal abwarten

Um als Investor nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sollte ein nachhaltiger Anstieg mindestens über ein Niveau von 46,75 Euro abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Auflösung der inversen SKS-Formation mit dazugehörigen Anstiegschancen in den Bereich der im August gerissenen Kurslücke von zunächst 48,82 Euro an. Darüber könnte Cancom sogar an den Widerstand um 52,00 Euro weiter zulegen und die beschriebene Formation regelkonform umsetzen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MA3MRZ in Betracht gezogen werden. Solange aber kein Ausbau vollzogen worden ist, bleiben Rücksetzer zurück auf 43,66 bzw. 42,00 Euro noch möglich.