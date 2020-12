Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,20 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



9-Monate 2020: MGI weiter auf deutlichem Wachstumskurs, Ausbau der Mobile- Gaming-Aktivitäten eröffnet zusätzliches hohes Umsatzpotenzial; Unternehmensguidance erneut angehoben; Erhöhung der Prognosen und des Kursziels



Am 30.11.2020 hat die Media and Games Invest plc (MGI) ihre Q3- Geschäftszahlen bzw. 9-Monatsgeschäftszahlen bekannt gegeben. Basierend auf diesen veröffentlichten Geschäftszahlen konnte das Unternehmen auch im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,0% auf 35,00 Mio. EUR (Q3 2019: 27,2 Mio. EUR) erzielen und damit den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Auf bereinigter EBITDA-Ebene hat die Gesellschaft hierbei einen EBITDA-Anstieg um 61,0% auf 6,40 Mio. EUR (Q3 2019: 4,00 Mio. EUR) erreicht und damit ihre Ertragskraft überproportional gesteigert.



Im dritten Quartal konnte das Unternehmen im Kerngeschäftsbereich Gaming Umsatzerlöse in Höhe von 18,00 Mio. EUR verzeichnen, welche aufgrund der Saisonalität und geringeren Corona-Beschränkungseffekten leicht unterhalb dem außerordentlich starken zweiten Quartals (Q2 2020: 18,80 Mio. EUR) lagen. Der unterjährige sehr positive Geschäftsverlauf im Gaming-Segment war insgesamt durch ein deutliches organisches Wachstum geprägt (16,0% organisches Wachstum in den ersten 9-Monaten 2020). In Bezug auf das Segmentergebnis wurde im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 5,00 Mio. EUR (Q2 2020: 5,50 Mio. EUR) erwirtschaftet.

Der zweite Geschäftsbereich Medien hat im dritten Quartal im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q2 2020: 11,20 Mio. EUR) einen deutlichen Umsatzsprung um 49,0% auf 17,00 Mio. EUR verzeichnen können. Zu dieser Entwicklung haben v.a. verstärkte Mobile-Gaming-Werbekampanien mit Zynga und weiteren Gaming- Unternehmen beigetragen. Hierbei konnte das bereinigte EBITDA im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q2 2020: 1,20 Mio. EUR) bedingt durch ein höheres Werbegeschäftsvolumen um 13,0% auf 1,40 Mio. EUR deutlich anwachsen.