Johnson & Johnson Vision veröffentlicht eine Studie über die Auswirkungen von COVID-19 auf das Tragen von Kontaktlinsen in Westeuropa

Ettlingen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Umfrage zeigt, dass die Mehrheit

der Verbraucher zum normalen Tragen von Kontaktlinsen zurückkehrt, was eine

Gelegenheit für Augenoptiker darstellt, Kontaktlinsenträger wieder einzubinden



Johnson & Johnson Vision*, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der

Augengesundheit und Teil der Johnson & Johnson Medical Devices Companies**,

veröffentlichte heute Umfrageergebnisse[i] über die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie auf das Verhalten von Kontaktlinsenträgern in Westeuropa.





Die Umfrage, die im Oktober mit mehr als 2.000 Kontaktlinsenträgern inDeutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden durchgeführtwurde, ergab, dass 71 % der Verbraucher, die während der Ausgangssperreaufgehört haben, ihre Kontaktlinsen zu tragen, wieder genauso häufigKontaktlinsen tragen wie vor der Pandemie. Interessanterweise gaben 20 % derBefragten an, dass sie jetzt mehr Kontaktlinsen kaufen als vor dem Ausbruch.Die Umfrage ist der zweite Teil einer Reihe von Verbraucherstudien, die dasUnternehmen durchführt, um die Bedürfnisse und das Verhalten vonKontaktlinsenträgern zu verstehen."Die COVID-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die gesamteAugenheilkundebranche gehabt, aber wir sehen allmählich ermutigende Anzeicheneiner Erholung", sagte Lisa Ann Hill, Geschäftsführerin, Westeuropa, Johnson &Johnson Vision. "Da jedoch nicht alle Kontaktlinsenträger ihre früherenTragegewohnheiten wieder aufgenommen haben, ist es von entscheidender Bedeutung,dass die Augenoptiker sie an die Vorteile von Kontaktlinsen erinnern."Seit dem ersten Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Europa bis Oktober habenKontaktlinsenträger mit 89 % die Bereitschaft gezeigt, bei ihrer aktuellen Markezu bleiben. Mehr als 3 von 4 (77 %) Verbrauchern entschieden sich auch dafür,bei ihrem ursprünglichen Austausch-Rhythmus zu bleiben.Fast ein Viertel (22 %) der Kontaktlinsenträger hat seit Beginn derCOVID-19-Pandemie den Ort des Kaufs gewechselt. Dies spiegelt sich inangestiegenen Online-Käufen wider, wobei reine E-Commerce-Händler nur einenrelativ geringen Anteil an Trägern gewonnen haben (plus 2 %).E-Commerce-Einzelhändler mit Filialen haben etwas mehr zugelegt, wobei auch hierdie Veränderung moderat ist (plus 4 %).Was die Vereinbarung von Terminen bei ihrem Augenoptiker betrifft, so gaben 48 %der Befragten an, dies bereits zu Beginn der Pandemie getan zu haben, und 64 %sagten, sie hätten keine Bedenken hinsichtlich einer Rückkehr. Weitere 26 %äußerten gewisse Bedenken, sagten jedoch, dass sie ohnehin einen Besuch bei