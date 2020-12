World-Class Extraktions stellt Update über Pineapple Express Delivery bereit

VANCOUVER, 7. Dezember 2020 – World-Class Extractions Inc. (CSE: PUMP) (FWB: WCF) (OTCQB: WCEXF) (das „Unternehmen” oder „World-Class”) freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei Pineapple Express Delivery Inc. („Pineapple Express Delivery“), einem Unternehmen, an dem World-Class eine Mehrheitsbeteiligung hält, zu informieren. Pineapple Express Delivery bietet konforme und sichere Lieferdienste für geregelte Stoffe und regulierte Produkte - einschließlich Cannabis für medizinische und Genusszwecke - in Ontario, Manitoba und Saskatchewan sowie die Lieferung von Spirituosen in bestimmten Regionen von Saskatchewan an.

Der Umsatz von Pineapple Express Delivery im Oktober 2020 betrug insgesamt 795.580 Dollar (September: 767.545 Dollar) mit einer Bruttomarge von 30 % (September: 32 %) (Angaben nicht testiert). Infolge der jüngsten COVID-10-Präventionsmaßnahmen stieg der Umsatz im B2C-Bereich im Oktober 2020 um rund 6 %, vor allem in der Cannabislieferung für Genusszwecke. Die Anzahl der Zustellungen nahm im Monatsvergleich auch weiter zu: 62.327 Zustellungen im Oktober gegenüber 59.102 Zustellungen im September. In der Provinz Ontario bietet Pineapple Express Delivery in 37 Städten (183 Postleitzahlgebiete) eine Zustellung am selben Tag und in 65 Städten (288 Postleitzahlgebiete) eine Zustellung innerhalb von drei Tagen. Pineapple Express Delivery wird seinen Service in Kürze in drei (3) neuen Gebieten in Ontario an den Start bringen und bemüht sich auch um die Einführung der Spirituosenlieferung im Großraum Toronto (GTA).

„Ich freue mich nach wie vor über die Leistungen und das anhaltende Wachstum von Pineapple Express Delivery“, erklärt Randy Rolph, CEO und Gründer von Pineapple Express Delivery. „Angesichts des bestehenden Potenzials für schärfere Lockdown-Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 - in Verbindung mit den winterlichen Witterungsbedingungen - gehen wir davon aus, dass unsere Umsätze auch in den kommenden Monaten weiter steigen werden.“

„Der Corona-Ausbruch hat die Verbrauchergewohnheiten in Bezug auf die Zustellung von regulierten Produkten in Kanada stark verändert. Angesichts rückläufiger persönlicher Ladenbesuche nutzen viele Verbraucher zum ersten Mal Online-Geschäfte und lassen sich ihre Cannabis- und Spirituosenprodukte zuliefern - angetrieben wird dies zum Teil durch Änderungen der Richtlinien, die den Einkauf im Laden einschränken“, erklärt Rosy Mondin, CEO von World-Class. „Die Unterstützung der kanadischen Cannabis-Lizenznehmer und ihrer Kunden, die Cannabis zu Genuss- und medizinischen Zwecken einnehmen, ist für unsere Wirtschaft entscheidend. Diese Pandemie hat das Online-Einkaufsverhalten für immer verändert, was wahrscheinlich verbleibende Folgen haben wird.“