Kann die VW Vzg.-Aktie nach der Schwäche der vergangenen Tage zumindest wieder auf 156 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) legte von Anfang November bis zum 25.11.20 von 123 Euro um beachtliche 27 Prozent auf bis zu 156,68 Euro zu. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 142,90 Euro abbröckeln ließen.

Nach einer virtuellen Konferenz zum Thema ESG (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales Unternehmensführung) empfahlen Experten in den jüngsten Analysen die VW Vzg.-Aktie mit Kurszielen von bis zu 181 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf. Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das Niveau vom 25.11.20 bei 156 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.