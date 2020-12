Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BMW-Chef Zipse übernimmt Leitung des europäischen Autoverbands ACEA BMW -Chef Oliver Zipse wird 2021 Präsident des europäischen Autoindustrieverbands ACEA. Der deutsche Manager übernimmt die Position von Fiat-Chrysler-Chef Michael Manley, wie der Verband am Montag in Brüssel mitteilte. Zipse will sich demnach in …