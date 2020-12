Beeline zertifiziert Allegis Global Solutions im gesamten EMEA-Raum als strategischen Partner, stärkt die Partnerschaft, um gemeinsamen Kunden optimalen Service zu bieten

Die Beeline Strategic Partner Certification ist ein exklusives Programm, das nur für ausgewählte Beeline MSP-Partner offen ist. Es gibt den gemeinsamen Kunden die Sicherheit, dass beide Partner erstklassige Service- und Technologieressourcen bei der Nutzung des Beeline Vendor Management Systems (VMS) anbieten.

Die Zertifizierung umfasst eine solide Technologieausbildung sowie eine gemeinsame Implementierungsmethodik. AGS-Teammitglieder haben in Zusammenarbeit mit dem Beeline-Implementierungsteam eine gemeinsame Methodik entwickelt, die den Kunden einen optimierten Implementierungsprozess bietet. Beeline und AGS werden die Methodik laufend überprüfen, um Möglichkeiten für Verbesserungen zu identifizieren und sich über Prozesse, Verfahren und Dokumentationen auszutauschen.

Darüber hinaus nehmen die AGS-Teams an Client Service-Workshops teil, die auf die spezifischen Bedürfnisse gemeinsamer Kunden zugeschnitten sind, und in denen die Supportprozesse beider Organisationen überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese kontinuierlich verbessert werden. Diese Schulungen vertiefen die Nutzung der Beeline-Technologie durch die Partner und geben den Kunden das Vertrauen, dass die Unternehmen, die sie unterstützen, eng aufeinander abgestimmt sind und sich gemeinsam für den Erfolg ihres Programms einsetzen.

„Als weltweit führendes Unternehmen für Personallösungen ist AGS ein herausragender, langfristiger Partner von Beeline in Europa", sagte Boy Wijnen, Director of EMEA Sales Support and Partners bei Beeline. „Die EMEA-Zertifizierung zeigt, dass unsere Unternehmen eine erfolgreiche Partnerschaft in der gesamten Region unterhalten. Durch die Abstimmung unserer Methodik, unseres Ansatzes und unserer Verfahren, haben wir unsere Fähigkeit erhöht, unseren Kunden strategischen Wert auf lokaler Ebene zu liefern."