CEIBS Insights 2020 Europe-Foren unterstreichen Bedeutung der Zusammenarbeit für weltweiten Aufschwung

SHANGHAI, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die CEIBS Insights 2020 Europe-Foren, an denen über 3.000 Teilnehmer über Online-Streaming teilgenommen haben, sind kürzlich zu Ende gegangen. Auf den Veranstaltungen wurden die Möglichkeiten für eine chinesisch-europäische Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation, Mobilität, Finanzen und Möglichkeiten zur Beschleunigung der weltweiten Konjunkturbelebung nach der COVID-19-Krise diskutiert. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung wurden die diesjährigen Foren online abgehalten und es gab virtuelle Stationen in der Schweiz, in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.