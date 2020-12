Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Coca-Cola European Partners (CCEP) will bis 2030 seine absolutenTreibhausgasemissionen um 30% (gegenüber 2019) über die gesamteWertschöpfungskette hinweg reduzieren.- Bis 2040strebt CCEP Klimaneutralität an, um so seinen Beitrag basierend aufwissenschaftlich definierten Zielen (STBI) zur Erreichung des 1,5 Grad Zielsdes Pariser Klimaabkommens zu leisten.- Lieferanten werden dazu motiviert, ihre Ziele auf Basis wissenschaftlichfundierten Bewertungskriterien (STBI) zu definieren und ihren Strom bis 2023zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie zu beziehen.- CCEP integriert die Maßnahmen zur CO2-Reduktion konkret in seinenBusinessplänen und investiert über die nächsten drei Jahre dafür 250 MillionenEuro, um die Umsetzung zu ermöglichen.Coca-Cola European Partners (CCEP) setzt sich ambitionierte Ziele bei derReduktion von Treibhausgasemissionen, um seinen Beitrag zur Eindämmung desKlimawandels in Übereinstimmung mit dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommenszu leisten. Dabei betrachtet Coca-Cola nicht nur die Emissionen aus seinemKerngeschäft, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Die konkreteZielsetzung: Bis 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 2019 um 30 Prozentabsolut gesenkt und bis 2040 keine Netto-Auswirkungen auf das Klima haben*.So sollen die Emissionen aus allen Geschäftsbereichen, von der Beschaffung unddem Einsatz von Rohmaterialien, Produktion, Verpackung bis hin zum Transport undder Kühlung der fertigen Produkte reduziert werden. Ein Schwerpunkt derVerpflichtung sind Maßnahmen, die auf Reduktion der sogenannten Scope3-Emissionen liegen. Scope 3-Emissionen entstehen außerhalb des eigentlichenKerngeschäfts (Betrieb, Produktion, Vertrieb). Diese gelten als eine der größtenEinflussfaktoren zur Erreichung der gesetzten Ziele. Um die hier notwendigenFortschritte zu erzielen wird CCEP seine Lieferanten dabei unterstützen, ihreeigenen Ziele zur CO2-Reduktion auf wissenschaftlich fundierter Basis zudefinieren und bis 2023 komplett auf 100 Prozent erneuerbarer Energie zu setzen.Mit einem ersten, sich über drei Jahre erstreckenden Maßnahmenplan, werden dieZiele von Coca-Cola European Partners vorangetrieben. Dieser beinhaltet eineInvestition von 250 Millionen Euro, um konkret Initiativen für dieDekarbonisierung in den unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmensumzusetzen.Darunter fällt zum Beispiel die kontinuierliche Erweiterung desVerpackungsportfolios bestehend aus 100% recyceltem PET. Parallel investiertCoca-Cola in neuartige Recyclingtechnologien, um die Verfügbarkeit der dafür