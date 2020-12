Heidelberg (ots) - Fast jeder zweite gesetzlich Versicherte sorgt sich wegen

steigender Gesundheitskosten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des

Vergleichsportals Verivox. Gleichzeitig kann sich ein Drittel vorstellen, schon

bei einer Ersparnis von 100 Euro im Jahr die Krankenkasse zu wechseln.



63 Prozent kennen den Zusatzbeitrag nicht





Führende Vertreter der Krankenkassen hatten zuletzt vor einer Verdopplung desZusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung gewarnt. 47 Prozent derBefragten in der Umfrage bereitet diese Entwicklung große oder sehr große Sorge.44 Prozent antworteten, sie würden sich deshalb keine oder geringe Sorgenmachen. Befragt wurden die Versicherten Ende November.Der erste Schritt zu diesem Anstieg dürfte schon in den kommenden Tagenerfolgen. Dann beschließen die meisten Krankenkassen auf ihrenVerwaltungsratssitzungen die Zusatzbeiträge, die für das kommende Jahr geltensollen. Die Krankenkassenmitglieder wird diese Mitteilung unvorbereitet treffen.70 Prozent der Frauen und 56 Prozent der Männer in der Umfrage kennen denZusatzbeitrag ihrer Krankenkasse nicht.100 Euro Ersparnis - für 29 Prozent ein WechselgrundAktuell liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 1,1 Prozent - je zurHälfte bezahlt von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Schätzerkreis für diegesetzliche Krankenversicherung geht für das kommende Jahr von einer Steigerungauf 1,3 Prozent aus. Fünf Krankenkassen hatten bereits im Lauf des Jahres ihrenZusatzbeitrag erhöht - im Schnitt sogar um 0,4 Prozentpunkte.Ein Anstieg um 0,2 Prozent sorgt dafür, dass der Arbeitnehmeranteil bei einemEinkommen von 47.928 Euro (Bundesdurchschnitt ohne Sonderzahlungen fürVollzeitstellen laut Statistischem Bundesamt) im Jahr um 48 Euro steigt. Bei 0,4Prozent sind es schon 96 Euro. Für eine Ersparnis bis 100 Euro pro Jahr könntensich 29 Prozent der Umfrageteilnehmer vorstellen, ihre Krankenkasse zu wechseln.Der günstigste überregionale Anbieter verlangt derzeit 0,39 ProzentZusatzbeitrag. Wer von einer Krankenkasse mit durchschnittlichem Zusatzbeitraghierher wechselt, spart sogar 170 Euro. Bei einer Ersparnis bis 200 Euro proJahr kommt für insgesamt 61 Prozent der Befragten ein Wechsel der Krankenkassein Frage. 26 Prozent schließen einen Wechsel aufgrund der Beitragshöhe generellaus. 170 Euro weniger Beitrag bedeuten dabei nicht automatisch 170 Euro mehrNettoeinkommen. Da Krankenversicherungsbeiträge komplett steuerlich absetzbarsind, liegt die Nettoersparnis niedriger.Leichterer Wechsel ab Januar"Der Gesetzgeber hat den Wechsel der Krankenkasse ab kommendem Jahr