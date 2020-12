--------------------------------------------------------------

- Die Mehrheit der privaten Krankenversicherer kann auf eine positiveGeschäftsentwicklung zurückblicken.- Digitalisierung ist wichtigster Veränderungstreiber/COVID-19 wirkt auch imPKV-Umfeld als Maßnahmen-Beschleuniger.- Verbesserte Versorgung der Kunden im Fokus: Digitale Gesundheitsangebotegewinnen an Bedeutung.Steigende Krankheitskosten, Ungewissheit über zukünftige gesundheitspolitischeMaßnahmen, dazu die spürbaren Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf dieBeitragsentwicklung: Das sind nur einige Herausforderungen, denen sich privateKrankenversicherer in Deutschland gegenübersehen. Gleichzeitig tun sich durchtechnologische Innovationen immer mehr Möglichkeiten in puncto Kundenausrichtungund Effizienzsteigerung auf. Die Digitalisierung hat sich auch im Bereich derPKV inzwischen als größter Veränderungstreiber etabliert - das zeigt dieaktuelle Studie "PKV der Zukunft - Wo geht die Reise hin?". Gemeinsam mit demInstitut für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln (IVK) und derWiesbaden Business School hat Deloitte zwischen Mai und Juli 2020 die Vorständevon 16 privaten Versicherungsunternehmen zu ihrer aktuellen und zukünftigenPositionierung im Geschäftsumfeld befragt. Die Studienteilnehmer repräsentierenrund 70 Prozent der Bruttoprämien des deutschen PKV-Markts.Zufriedene Sicht auf vergangenes Geschäftsjahr - Neugeschäft ist entscheidendeSteuerungsgrößeIm Rückblick auf 2019 sind rund 94 Prozent der Befragten mit ihrerGeschäftsentwicklung zufrieden, ganze 38 Prozent zeigen sich sogar "sehrzufrieden". Maßgeblich ausschlaggebend für diese Bewertung ist die positiveEntwicklung des Neugeschäfts. "Die Befragung hat gezeigt, dass für fast 70Prozent der Unternehmen das Neugeschäft die wichtigste Steuerungsgröße für dasKrankenversicherungsgeschäft ist - noch vor dem versicherungstechnischenErgebnis und den Beitragseinnahmen", sagt Stefanie Kampmann, Partnerin undLeiterin Insurance Consulting bei Deloitte.Der Blick in die Zukunft ist indessen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet:Die Mehrheit der Befragten erwartet im Falle politischer Veränderungen starkeAuswirkungen auf ihr Tätigkeitsfeld. Darunter fallen etwa mögliche Eingriffe indas PKV-Geschäftsmodell - wie die Einführung einer Bürgerversicherung - sowieVeränderungen im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherer.Digitalisierung bewegt Marktumfeld und Betrieb