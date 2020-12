DUBLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der irische Außenminister Simon Coveney hat sich nach einem Briefing des EU-Unterhändlers Michel Barnier zum Stand der Handelspakt-Verhandlungen mit der Europäischen Union besorgt geäußert. "Die Nachrichten sind sehr pessimistisch", sagte Coveney am Montagmorgen dem irischen Sender RTÉ, nachdem Barnier in der Frühe in Brüssel die EU-Botschafter über den Stand der Dinge unterrichtet hatte. "Ich würde sagen, er wirkt sehr niedergeschlagen und vorsichtig über die Aussichten auf Fortschritte heute."

Am Abend zuvor hatten mehrere Medien unter Berufung auf EU-Quellen über Fortschritte beim Streitthema Fischerei berichtet, britische Regierungskreise hatten dies jedoch prompt zurückgewiesen. Coveney zufolge sind die Regeln für die Fischerei in britischen Gewässern ebenso wie die anderen beiden Konfliktthemen - gemeinsame Wettbewerbsbedingungen und Ahndung von Vertragsverletzungen - weiterhin "sehr problematisch".

Barnier und der Unterhändler Londons, David Frost, müssten im Laufe des Montags unbedingt Fortschritte erreichen, bevor später am Tag der britische Premier Boris Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen miteinander telefonieren, forderte Coveney. "Es ist noch etwas Zeit. Die Mittagszeit wirkt weit weg, angesichts der Intensität dieser Verhandlungen", sagte der irische Politiker in dem Interview.

Ohne Handelsabkommen drohen zum Jahreswechsel Zölle und andere Handelshürden zwischen Großbritannien und dem Kontinent. Denn dann läuft die Brexit-Übergangsfrist aus, während der trotz des britischen EU-Austritts am 31. Januar alles beim Alten geblieben war. Die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals fürchtet bei einem No-Deal-Brexit Verwerfungen./swe/DP/eas