Bengaluru, Indien, Atlanta, Usa und London (ots/PRNewswire) - Microland ist einglobales Unternehmen, das sich um die digitale Transformation kümmert. DerKonzern hat heute angekündigt, dass es die Weir Group ("Weir") als Hauptpartnerdabei unterstützt, ihre digitale Roadmap weiterzuentwickeln und umzusetzen. BeiWeir handelt es sich um einen internationalen Hersteller technischer Bauteilemit Hauptsitz in Glasgow, Schottland. In der ersten Phase der strategischenPartnerschaft hat Microland speziell für seinen Kunden rund um die Uhr besetzteBüros eingerichtet. Die Mitarbeiter sollen Weir bei der Verwaltung seinerglobalen Systeme unterstützen - vom LAN- und WAN-Netzwerk über die Informatikbis hin zur Infrastruktur der Cybersicherheit."Es freut uns sehr, dass die Weir Group sich für Microland als zentralen Partnerentschieden hat. Unsere Partnerschaft soll der Gruppe helfen, ihre Visionschneller zu erreichen und sich in ihren Zielmärkten zum am höchstenrespektierten Konstrukteur weiterzuentwickeln. Microland war mehr als dreiJahrzehnte lang das führende Unternehmen in diesem Bereich. Wir sind bei unserenKunden seit jeher bekannt für unseren stabilen und zuverlässigen Service. Dieseumfassende Erfahrung verknüpfen wir mit unserem Motto 'Making Digital Happen'.Wir begleiten unsere Kunden beim Schritt ins digitale Zeitalter. Damit sind wirgut positioniert, um Weir bei der Transformation seiner IT zu unterstützen", soder Microland-Vorstand Ashish Mahadwar.Die Weir Group PLC zählt zu den weltweit führenden Konstrukteuren. Die Gruppebetreibt weltweit Forschungszentren und Produktionsanlagen. Sie entwirft undproduziert eine Reihe technisch ausgeklügelter Lösungen für stark vom Verschleißbetroffene Einsatzgebiete. Dahinter steht außerdem ein einmaliges globalesService-Netzwerk. Da Weir seinen Kunden missionskritische Lösungen anbietet, wares umso wichtiger, den richtigen Partner zu finden - ein Unternehmen, der beider digitalen Transformation den Bedarf von Weir abdeckt.Garry Fingland, der Chefinformatiker der Weir Group, sagt dazu: " Dertechnologische Wandel nimmt immer mehr an Fahrt auf. Umso wichtiger ist es, dasswir mit Partnern zusammenarbeiten, die uns bei unserer digitalen Transformationunterstützen und weiterbringen. Es hat uns beeindruckt, wie sehr Microlandhinter seinem Motto 'Making Digital Happen' steht', und über welche praktischeErfahrung bei der Umsetzung sie verfügen. Das technische Know-how und derherausragende Service haben uns geholfen, effizientere, effektivere undstabilere Sicherheitssysteme bereitzustellen - und zwar über unsere ganzezentrale Infrastruktur hinweg. Das ist genau die richtige Basis, auf der wir