Makara berichtet über den aktuellen Stand der Ergebnisse seines Bohrprogramms bei Rude Creek

Das Unternehmen wartet seit Anfang November gespannt auf die Analyseergebnisse seines 2.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramms. Das Unternehmen rechnet nun leider aufgrund personalbedingter Verzögerungen infolge von COVID-19 im Labor in Vancouver und am Probenaufbereitungsstandort in Whitehorse damit, dass die Analyse erst Ende des Jahres erfolgen wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die große Anzahl von Proben bei der Öffentlichkeit Anklang finden werden, und erarbeitet den Bohrplan 2021 für seine drei Konzessionsgebiete (das Projekt Rude Creek im Yukon, das Projekt Davis Mine & Paradise Valley in Nevada und das Projekt Kenora in Ontario).

Zusätzliche Marketingunterstützung

Das Unternehmen hat überdies Market Digital, eine Full-Service-Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Vancouver, damit beauftragt, das Unternehmen bei der Bewerbung des Unternehmens und der Verteilung von Werbemitteln über verschiedene Medienplattformen zu unterstützen. Nach Erwartung des Unternehmens wird Market Digital durch Werbung und die Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern einen Mehrwert für Makara schaffen. Das Unternehmen hat der Agentur einen Betrag von 50.000 CAD für den Winterzeitraum gezahlt.

Über das Unternehmen

Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiet Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario und die Claims Davis und Paradise Valley in Nevada in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.