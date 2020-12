Das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama lädt internationale Beiträge zur Teilnahme an der „13. Internationalen Poster-Triennale in Toyama 2021“ (IPT2021) ein, der alle drei Jahre stattfindenden einzigen Posterausstellung in Japan. Aufgrund der Verbreitung von COVID-19 und unter Berücksichtigung der Postlage im Ausland haben wir am 13. November 2020 beschlossen, den Einsendeschluss für Beiträge bis am Sonntag, 28. Februar 2021, zu verlängern.

Poster calling for entries (Graphic: Business Wire)

IPT2021 ist eine Ausstellung mit Postern aus der ganzen Welt, die einen Überblick über den aktuellen Stand und die Errungenschaften im internationalen Posterdesign geben sollen. Sie ist für Mitte Juli bis Anfang September 2021 geplant.

Zusätzlich zu Einreichungen in Papierformat für die Kategorien A und B haben wir die bei der letzten IPT eingeführte Kategorie mit digitalen Daten für junge Designer um eine „U30+Student Category“ erweitert, in der Einreichungen von Studierenden ab 30 Jahren akzeptiert werden.

Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie auf der IPT2021-Seite auf der Website unseres Museums.

Spezielle IPT2021-Webseite: https://tad-toyama.jp/en/ipt

[Teilnahmekategorien] *Weitere Informationen finden Sie in den Teilnahmerichtlinien.

Kategorie A

Poster im Papierformat. Kein festes Thema. (Offen für Kundenaufträge und unabhängige Arbeiten. Poster müssen ab Mai 2018 geschaffen worden sein.)

Kategorie B

Poster im Papierformat. Unabhängige Arbeiten zum Thema „INVISIBLE“ („UNSICHTBAR“).

U30+Student

[Erweiterte Einreichungen für diese IPT]

Offen für Beiträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 30 Jahren oder jünger (geboren 1990 oder später) oder von Studierenden, die derzeit an einer Bildungseinrichtung eingeschrieben sind (Studierende im Alter von 30 Jahren oder älter können teilnehmen).

Einreichungen in Form von digitalen Daten. Unabhängige Arbeiten zum Thema „INVISIBLE“.

[Frist für die Einreichung von Beiträgen]

Ab Di., 1. September 2020 – Eingang spätestens am So., 28. Februar 2021

*Verlängert vom ursprünglichen Einsendeschluss vom Do., 10. Dezember 2020

*Im Falle von Änderungen des Zeitplans usw. der IPT2021 aufgrund der Verbreitung von COVID-19 werden wir Sie auf der IPT2021-Seite (https://tad-toyama.jp/en/ipt) auf der Website unseres Museums benachrichtigen.

Über das Kunst- und Designmuseum der Präfektur Toyama (Toyama Prefectural Museum of Art and Design, TAD)

Wir stellen erstklassige Kollektionen aus neuen Perspektiven mit originellen Themen und Präsentationsstilen vor. Wir bieten Programme an, in denen Sie bei jedem Besuch neue Entdeckungen machen und Design-Gesichtspunkte als Reaktion auf diese neue Ära aktiv einbeziehen können. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu sein, die Menschen mit Kunst und Design verbindet.

Renommierte Architekten und Designer haben große Beiträge geleistet. Hiroshi Naito war für das architektonische Design verantwortlich, Kazumasa Nagai für unser Logo, Issey Miyake für die Gestaltung der Uniformen, und Taku Satoh entwarf Poster zur Ankündigung der Eröffnung des Museums.

https://tad-toyama.jp/en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201207005381/de/