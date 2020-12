München (ots) - Digitale Gesundheitsanwendungen können den Arbeitsalltag von

professionell Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung

ermöglichen.



Das internationale, private Pharmaunternehmen Servier vergibt dazu im Jahr 2021

erneut die bekannte Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen, die solche

digitalen Innovationen entwickeln - den "i-care-Award". Der mit einer Förderung

der Preisträger versehene Award wird im Rahmen des Deutschen Pflegetages 2021 in

Berlin verliehen.





Mit dem "i-care-Award" werden bis zu drei innovative digitaleGesundheitsanwendungen ausgezeichnet, die es Pflegenden in ambulantenPflegediensten, Tagespflegen, stationären Pflegeeinrichtungen oderKrankenhäusern ermöglichen, mehr Zeit und Qualität für den direkten Kontakt mitPatienten und Hilfsbedürftigen aufzuwenden und damit die Pflege menschlicher zumachen. Denn für die persönliche Zuwendung bleibt im Pflegealltag immer wenigerZeit.Digitale Innovationen nachhaltig in die reale Versorgung bringenServier als Stifter des Preises hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Innovationenzu finden, auszuzeichnen und durch die Preisverleihung bekannt zu machen. DieErstplatzierten erhalten eine Förderung in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Über dieVergabe entscheidet eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury.Bewerbungsschluss ist der 31.01.2021."Innovationen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung stehen im Mittelpunktaller Aktivitäten von Servier", sagt Oliver Kirst, Geschäftsleiter der ServierDeutschland GmbH. "Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, zu deminnovative Arzneimittel ebenso gehören wie digitale Gesundheitsanwendungen.Daher unterstützen wir auch digitale Innovationen im Pflegebereich, um eineverbesserte Gesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mit zu gestalten.""Die Vorstellung innovativer Ideen und Projekte ist ein Kernstück des DeutschenPflegetages. Auch 2021 widmen wir digitalen Innovationen und Aspekten in derPflege eine eigene Programmsäule. Wir freuen uns sehr über die Initiativeunseres Premiumpartners Servier mit dem 'i-care-Award' diese Entwicklung zuunterstützen. Es ist uns eine Ehre, dass die Preisverleihung im Rahmen desDeutschen Pflegetages stattfindet. Der Deutsche Pflegetag ist die perfekteBühne, neue Ideen direkt der Zielgruppe zu präsentieren und mit ihr zudiskutieren", so Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der Deutscher PflegetagServicegesellschaft mbH und Veranstalter des Deutschen Pflegetages .Bewerbungsanforderungen "i-care-Award" 2021Das Produkt der digitalen Anwendung sollte frühestens seit dem 01.01.2018 inDeutschland vermarktet worden sein. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen mit