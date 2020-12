Foto: finanzbusiness Frankfurt School steigt im Financial Times Ranking weiter auf Nachrichtenquelle: Finanz Business 28 | 0 | 0 07.12.2020, 11:43 | Die Frankfurter Karriereschmiede für angehende Banker und Manager klettert in der angesehenen FT-Rangliste um sechs Plätze nach oben und belegt erstmals einen Platz in den Top 30 der führenden europäischen Business Schools.

