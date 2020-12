ACCRA (dpa-AFX) - Im westafrikanischen Staat Ghana haben am Montag die Präsidenten- und Parlamentswahlen begonnen. Bereits vor der Öffnung der Wahllokale bildeten sich lange Schlangen mit Menschen, die noch vor Arbeitsantritt und der Hitze des Tages wählen wollten. Insgesamt sind knapp 17 Millionen registrierte Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Präsident Nana Akufo-Addo von der regierenden New Patriotic Party (NPP) bewirbt sich um ein erneutes Mandat und tritt gegen seinen langjährigen Herausforderer John Dramani Mahama an. Beobachter sprechen vom "Kampf der beiden Giganten". Bereits zum dritten Mal treten sie im Rennen um das Amt gegeneinander an. Den übrigen Kandidaten werden keine Chancen auf einen Sieg ausgerechnet.