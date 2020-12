DE30 erholt sich und testet 13.250-Punkte-Bereich

++ Aktien in Europa beginnen die Woche schwächer ++ DE30 erholt sich von dem anfänglichen Rückgang ++ Bayer unterzeichnet Vereinbarung mit US-Arzneimittelhersteller Atara ++



Die Aktien in Europa werden tiefer gehandelt, da es immer wahrscheinlicher wird, dass kein Brexit-Deal zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich zustande kommt. The Sun berichtete, dass Boris Johnson bereit sei, die Gespräche innerhalb von Stunden zu beenden, während EU-Chefunterhändler Barnier sagte, dass die Gespräche wahrscheinlich beendet werden, wenn heute keine Einigung erzielt werde. Die meisten Indizes aus Westeuropa konnten sich jedoch von den Tagestiefs erholen.

Die Bundesregierung wird sich vor Weihnachten mit den Staats- und Regierungschefs der 16 Bundesländer treffen, um über strengere Coronavirus-Beschränkungen zu diskutieren. Die Entscheidung kommt, nachdem der kürzlich verhängte Teil-Lockdown die Ausbreitung des Virus nicht eindämmen konnte. Die Politiker werden entscheiden, ob strengere bundesweite Restriktionen notwendig sind oder ob eine Verschärfung in den Hotspots ausreicht.

Quelle: xStation 5

Der DE30 stieg zu Beginn der heutigen Sitzung sprunghaft an, aber die Aufwärtsbewegung wurde unterhalb der 200-Stunden-Linie (violette Linie) gestoppt. Der Index brach später aufgrund der negativen Brexit-Schlagzeilen ein. Das Tagestief wurde jedoch nahe der 13.150-Punkte-Marke erreicht, und eine Erholung setzte ein. Der DE30 schaffte es, auf das heutige Eröffnungsniveau zu klettern und testet derzeit den Widerstand bei 13.250 Punkten. Sollte ein Durchbruch gelingen, könnte der oben erwähnte gleitende Durchschnitt (13.300-Punkte-Bereich) das nächste Ziel für die Bullen sein. Man sollte jedoch bedenken, dass dieser gleitende Durchschnitt die Bullen in letzter Zeit zweimal abwehren konnte.



Unternehmensnachrichten

Bayer (BAYN.DE) hat eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller Atara Biotherapeutics unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Bayer die von Atara entwickelte experimentelle Krebstherapie herstellen und verkaufen. Bayer wird eine Vorauszahlung von 60 Millionen US-Dollar an das US-Unternehmen leisten.

Delivery Hero (DHER.DE) ist heute das erfolgreichste DE30-Mitglied, nachdem in den Medien berichtet wurde, dass Deutschland eine Verschärfung der Coronavirus-Restriktionen in Erwägung ziehe. Der Lebensmittellieferant ist einer der deutschen „Pandemie-Gewinner".

Die Deutsche Bank (DBK.DE) hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Google unterzeichnet, die den Übergang des Kreditgebers in die Cloud beschleunigen soll.

Delivery Hero (DHER.DE) notiert in einem kurzfristigen aufsteigenden Dreiecksmuster. Die Aktie hat die Obergrenze des Musters bei 101,50 Euro erreicht, die durch die jüngsten Hochs und die 200-Stunden-Linie (violette Linie) gekennzeichnet ist. Die mögliche Range des Ausbruchs aus diesem Muster deutet auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 109 Euro hin. Quelle: xStation 5



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.