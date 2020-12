Le spécialiste des pièces automobiles AUTODOC dépasse la barre des 600 millions d'euros après le troisième trimestre (FOTO)

Berlin (ots) - Objectif de ventes de 800 millions d'euros sur l'ensemble de 2020

confirmé



Résultat record lors de la journée " Black Friday " 2020



AUTODOC, leader européen de la vente en ligne de pièces détachées, accessoires

et équipements automobiles, a augmenté ses ventes à plus de 600 millions d'euros

au cours des trois premiers trimestres de cette année. Cela correspond à une

croissance impressionnante d'environ 40% par rapport à la même période de

l'année précédente. En 2019, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de

434 millions d'euros entre janvier et septembre. Malgré la crise provoquée par

le coronavirus, la société reste clairement sur une trajectoire de forte

croissance. Le PDG d'AUTODOC, Alexej Erdle, a déclaré qu'il était fermement

convaincu que l'objectif de vente annoncé de 800 millions d'euros (2019: 615

millions d'euros) sera atteint d'ici la fin de l'année.





Au cours de l'exercice 2020, AUTODOC a connu une croissance particulièrementforte sur ses principaux marchés que sont l'Allemagne et la France, où lesventes ont augmenté de bien plus de 50%. AUTODOC a augmenté encore plus enGrande-Bretagne, où les ventes ont augmenté de plus de 80%. Les deux marquespropres à AUTODOC, Stark et Ridex, ont également contribué à un développementcommercial supérieur à la moyenne avec une croissance des ventes de 65% parrapport à la même période de l'année précédente.AUTODOC n'avait que récemment élargi sa gamme de produits. Ces domainesd'activité émergents ont connu une évolution positive. Cela inclut l'activitépneumatique, qui a triplé ses ventes par rapport aux trois premiers trimestresde l'année précédente. Même la division des pièces détachées pour moto, qui estencore en phase de démarrage, a pu presque doubler ses ventes sur la mêmepériode.Les perspectives continuent d'être bonnesLe fait qu'AUTODOC maintienne ses objectifs de croissance malgré un nouveauconfinement est en partie dû à l'expérience des années précédentes.Traditionnellement, les deux mois d'octobre et de novembre sont parmi lespériodes les plus chargées de l'année, avant que les affaires ne ralentissentvers la fin décembre en raison des vacances. Se basant sur les chiffresdisponibles, la direction part du principe que l'objectif de chiffre d'affairesannuel de 800 millions d'euros pour 2020 sera atteint. Le commerce des pièces derechange devrait également profiter de la réticence persistante à acheter denouvelles voitures. En Allemagne, par exemple, selon l'Autorité fédérale destransports automobiles KBA, l'âge moyen des véhicules en 2020 a augmenté de 9,5à 9,6 ans.Enregistrer les commandes entrantes pour " Black Friday "En tant que spécialiste en ligne reconnu, AUTODOC a, bien sûr, utilisé la "Cyber Week " de fin novembre pour valoriser ses offres spéciales. Avec un succèsextraordinaire, comme il s'avère maintenant. Le 27.11.2020, pour " Black Friday", AUTODOC a pu établir un nouveau record dans son histoire de réussite : Pourla première fois, la barre des 80 000 commandes a été dépassée en une seulejournée.À propos d'AUTODOCAUTODOC est le leader européen de la vente en ligne de pièces détachéesautomobiles. Il s'agit de l'entreprise à plus forte croissance du secteur avecune croissance des ventes de 48 % pour l'année fiscale 2019 à 615 millionsd'euros (2018: 415 millions d'euros). AUTODOC s'efforce constamment deconsolider sa position de leader. Grâce à son expansion réussie, AUTODOC, avecses quelque 4 000 employés, est désormais présent dans 26 autres pays européens,en plus de l'Allemagne. Par sa forte présence sur les réseaux sociaux, AUTODOCprouve sa volonté de proximité avec sa clientèle. Nous permettons à nos clientsde ne pas souffrir de la barrière de la langue et d'avoir accès à une gamme deproduits correspondant à leurs besoins grâce aux 2,5 millions de références enprovenance de 870 fabricants et pour 166 marques de voitures que nous proposonsà la vente. Le vendeur en ligne propose une large gamme de produits allant dessystèmes de freinage, pièces de carrosserie, amortisseurs et ressorts, systèmesd'échappement, éléments intérieurs, systèmes de direction et embrayages auxsystèmes de climatisation, chauffages, kits de réparation et huile moteur. Lesiège d'AUTODOC GmbH est basé à Berlin et l'entreprise est détenue à 100 % parson propriétaire.Légende de la photo de presse pour le rapportL'entrepôt d'AUTODOC à Szczecin : Les employés du site logistique de Szczecinont eu beaucoup à faire, avec des revenus dépassant déjà la barre des 600millions d'euros à la fin du troisième trimestre.