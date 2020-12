AUTODOC, rivenditore specializzato in ricambi per auto, supera la soglia di 600 milioni di euro di fatturato già dopo il terzo trimestre (FOTO)

Berlin (ots) - Confermato l'obiettivo di 800 milioni di euro per l'anno 2020



Risultato record in occasione del "Black Friday" 2020



AUTODOC, il principale rivenditore online europeo di ricambi, accessori e

attrezzature per il settore automobilistico, ha incrementato il proprio

fatturato ad oltre 600 milioni di euro nel corso dei primi nove mesi dell'anno.

Una crescita sorprendente, pari a circa il 40% rispetto al fatturato (434

milioni die euro) dello stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda continua

pertanto a crescere in modo significativo, nonostante la crisi dovuta alla

pandemia. Alexei Erdle, amministratore delegato di AUTODOC, si è dichiarato

particolarmente ottimista di raggiungere l'obiettivo annunciato di 800 milioni

di euro di vendite (2019: 615 milioni di euro) entro la fine dell'anno.



Nell'anno fiscale 2020 AUTODOC ha finora registrato una crescita particolarmente

forte nei suoi mercati principali, Germania e Francia, nei quali le vendite sono

aumentate di oltre il 50%. Nel Regno Unito la società ha riportato una crescita

ancora più significativa, con un aumento delle vendite pari ad oltre l'80%.

Anche Stark e Ridex, i due marchi AUTODOC, hanno contribuito a uno sviluppo

economico superiore alla media, con una crescita del fatturato del 65% rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente.





AUTODOC ha di recente ampliato la propria gamma di prodotti. I nuovi segmenti dimercato in cui l'azienda è ora attiva si sono sviluppati in modo estremamentepositivo. Uno di questi è il business degli pneumatici, che ha triplicato levendite rispetto ai primi tre trimestri dell'anno precedente. Nello stesso arcodi tempo anche il settore dei ricambi per motocicli, ancora in fase di lancio,ha quasi raddoppiato i propri ricavi.Buone prospettive per il futuroIl fatto che AUTODOC stia mantenendo i suoi obiettivi di crescita nonostante lenuove restrizioni introdotte per contrastare la pandemia è in parte dovutoall'esperienza degli anni precedenti. Da sempre, i mesi di ottobre e novembresono tra i più positivi dell'anno in termini di vendite, mentre a dicembre ilvolume di affari tende a diminuire a causa delle festività. Sulla base dei datidisponibili, l'amministrazione ipotizza il raggiungimento di un obiettivo divendita annuale di 800 milioni di euro per il 2020. È inoltre previsto che ilcommercio di ricambi benefici dell'attuale reticenza all'acquisto di nuove auto.In Germania, ad esempio, secondo l'Autorità Federale dei Trasporti tedesca(KBA), l'età media dei veicoli nel 2020 è aumentata da 9,5 a 9,6 anni.Record di ordini per il "Black Friday"Un fornitore online di comprovata esperienza come AUTODOC non potevanaturalmente lasciarsi sfuggire l'occasione di presentare le proprie offertespeciali per il "Black Friday". Le cifre parlano di un successo straordinario:il 27 novembre 2020 AUTODOC ha infatti stabilito un nuovo record nella suainedita storia di successo: per la prima volta sono stati piazzati oltre 80.000ordini in una sola giornata.A proposito di AUTODOCAUTODOC è il principale rivenditore online di ricambi per auto in Europa.Essendo l'azienda in più rapida crescita in questo settore, con un aumento del48% del fatturato nel 2019 a circa 615 milioni di euro (2018: 415 milioni dieuro), AUTODOC punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato.Grazie alla sua espansione di successo, AUTODOC vanta un organico complessivo di4.000 dipendenti ed è attualmente rappresentata in 26 paesi europei oltre allaGermania. La società è caratterizzata da un forte orientamento verso i suoiclienti grazie alle attività promosse sui social media, all'assistenza tecnicaofferta nelle rispettive lingue nazionali e a un assortimento di prodotti inlinea con le esigenze dei consumatori, che attualmente include quasi 2,5 milionidi articoli di 870 produttori ufficiali per 166 marchi di automobili. Ilrivenditore online offre una vasta gamma di prodotti, a partire da impiantifrenanti, parti della carrozzeria, ammortizzatori e molle, impianti di scarico,componenti interni, sistemi di sterzo e frizioni fino a impianti dicondizionamento dell'aria, riscaldatori, kit di riparazione e olio motore.AUTODOC GmbH ha sede a Berlino, in Germania, ed è gestita al 100% dal suotitolare.Didascalia per la foto del comunicato stampaIl nuovo magazzino AUTODOC di Stettino: i dipendenti della sede logistica diStettino hanno avuto molto da fare, con un fatturato che alla fine del terzotrimestre ha già superato i 600 milioni di euro.Fonte: AUTODOC, fotografo: Dirk Dehmel