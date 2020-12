Bonn (ots) - Neue Auswertung: Nicht 29 Prozent (Allbright-Studie für Top-100

INTES Akademie für Familienunternehmen. "Das ist kein Schönheitsfleck. Jetzt istdie Next Generation gefragt die Unternehmen auch in diesem Punkt in die Neuzeitzu holen!" fordert der langjährige Experte für Familienunternehmen Dr. Dominikvon Au.Familienunternehmen unterliegen nicht der kürzlich von der Bundesregierungbeschlossenen Frauenquote. Denn die wenigsten sind börsennotiert odermitbestimmt. "Die Quote ist ein richtiges Signal, obwohl sie nicht an den Kerndes Problems geht, sondern nur Symptome behandelt. Mit der geringenAttraktivität der MINT-Fächer bleibt ein großes strukturelles Problem. Beivielen anderen Ursachen, wie der unzureichenden Individualisierung vonArbeitszeitmodellen und der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf,können jedoch insbesondere auch die Familienunternehmen vorangehen und von sichaus zeigen, dass es bessere Wege als die Quote gibt, dem wichtigen Ziel dererhöhten Diversität in Führungsgremien nachzukommen."Denn Handlungsbedarf besteht hier genauso. Die Ergebnisse der aktuellenUntersuchung sind eindeutig, und leider vernichtend: Lediglich 13,6 Prozent derTop-500 -Familienunternehmen haben mindestens eine Frau in der operativenFührung. Anders gesagt: 432 der 500 größten Familienunternehmen haben eine reinmit Männern besetzte Geschäftsführung bzw. einen rein männlichen Vorstand."Es gibt jedoch die begründete Aussicht darauf, dass sich an diesemUngleichgewicht in den kommenden Jahren etwas ändert" sagt Dr. Dominik von Auund stützt sich dabei auf die globale NextGen-Studie 2019 von PwC, an der nahezu1.000 NextGens (darunter ein Drittel Frauen) teilnahmen. "Es zieht dieweiblichen Nachfolger in Familienunternehmen immer stärker in dieVerantwortung", so von Au. Ob Frau oder Mann, rund 81 Prozent von ihnen strebengrundsätzlich eine - wie auch immer ausgekleidete - führende Rolle imFamilienunternehmen an. Das gilt für die globale Auswertung, aber auch für dieBefragung unter deutschen NextGens.Auffällig ist aber auch, dass weibliche NextGens in Familienunternehmen sichweniger häufig als ihre männlichen Kollegen in der CEO-Rolle sehen. Mit Blickauf die kommenden Jahre wollen nach der PwC/INTES-Untersuchung über 70 Prozentder männlichen NextGens ganz konkret in eine CEO-Position, aber nur rund 30Prozent der weiblichen. Sie übernehmen anders Verantwortung und sehen sichtendenziell eher in der Rolle der aktiven Gesellschafterin mit einer Position imAufsichtsgremium. Dominik von Au erklärt: "Die weiblichen NextGens, die insolche Aufsichtsgremien aufrücken, sollten ihre starke Position in diesenGremien nutzen, um auf eine höhere Diversität in der Geschäftsführunghinzuwirken".Er ist überzeugt: "Die NextGen kann der treibende Faktor für Veränderung sein.Denn die Nachfolgerinnen und Nachfolger besitzen die Fähigkeit zurschonungslosen Selbsterkenntnis und den Mut, in der Vergangenheit Bewährtes inFrage zu stellen und die notwendigen Veränderungen gegen Widerständedurchzusetzen. Sie hat in meinen Augen längst verstanden, dass es ohneDiversität keine Zukunft gibt".Über Dr. Dominik von AuDr. Dominik von Au gilt als einer der führenden Experten fürFamilienunternehmen. Er ist Geschäftsführer der INTES Akademie fürFamilienunternehmen und verantwortet als Partner den Bereich Family BusinessGovernance-Beratung bei PwC.Kontakt : mailto:d.von.au@intes-akademie.deÜber INTESDie INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, giltals Marktführer sowie erster Ansprechpartner für die generationsübergreifendeQualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen undUnternehmerfamilien.Pressekontakt:INTES Akademie für FamilienunternehmenSabine StrickTel.: 228/854696-62E-Mail: mailto:s.strick@intes-akademie.dehttp://www.intes-akademie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/81760/4783731OTS: INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH