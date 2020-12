m 3. November knackte die Aktie erstmals die 100-Euro-Marke und erreichte mit 103,70 Euro ein Allzeithoch. Inzwischen gibt es das Papier wieder etwas günstiger (95 Euro).

Am 3. November knackte die Aktie erstmals die 100-Euro-Marke und erreichte mit 103,70 Euro ein Allzeithoch. Inzwischen gibt es das Papier wieder etwas günstiger (95 Euro). Ein Einstieg sollte sich auszahlen, denn Gerresheimer zählt zu den Profiteuren der Pandemie. Die Rheinländer liefern an die Pharmaindustrie Glasfläschchen, Ampullen, Injektionsspritzen, Inhalatoren, Kunststoffverpackungen etc.. Insbesondere beliefern die Düsseldorfer Impfstoffhersteller mit Borosilikatglas. Es gibt weltweit nur drei Anbieter, neben Gerresheimer auch Schott mit Sitz in Mainz und die Stevanato Group aus Padua. Derzeit liegen Gerresheimer Bestellungen im Volumen von 600 bis 700 Millionen Fläschchen vor. Wermutstropfen: Die Fläschchen kosten nur wenige Cent. Der Vorstand rechnet daher mit einem überschaubaren zusätzlichen Umsatz von 15 Millionen jährlich. Viel wichtiger ist, daß die Düsseldorfer Rückenwind für ihr gesamtes Geschäft erwarten. Durch die Corona-Diskussionen wächst das Interesse der Menschen für Gesundheit generell und Impfungen im Speziellen. Weitgeöffnete Türen für den Vertrieb der Pharmafirmen, wovon auch die Lieferanten im Medizinsektor profitieren. In die Karten spielt Gerresheimer auch der Trend von biotechnologischen Arzneimitteln. Ein großer Teil der „Blockbuster“ werden bereits biotechnologisch hergestellt. Das gilt auch für die Vakzinen von Biontech, Moderna oder CureVac. Große Geschäftschancen wittert Gerrresheimer bei vorfüllbaren Spritzen. Auf diesem Feld strebt der Vorstand einen Zukauf an. Denn ein großer Teil der biologisch erzeugten Medikamente wird gespritzt. Während bei klassischen, chemischen Mitteln die gute alte Tablette das Mittel der Wahl bleibt. Auch Gerresheimer setzt auf Vernetzung und Digitalisierung. Hoffnungsträger ist eine Mikropumpe zur Behandlung der Herzinsuffizienz. In der Entwicklung ein Inhalator, der die Medikation digital überwacht. Das Wachstumspotential der neuen Sparte Advanced Technologies ist in der mittelfristigen Unternehmensprognose noch gar nicht enthalten. CEO Siemssen ist voller Optimismus, das vierte Quartal (per 30.11.) soll das Beste der Firmengeschichte werden. 2019 gingen 1,4 Milliarden durch die Bücher. Für das Gesamtjahr stellen die Rheinländer einen Anstieg der Erlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Ergebnismarge von sehr ordentlichen 21% in Aussicht. Inzwischen läuft auch wieder das Geschäft mit Kosmetikfirmen (Parfumflacons etc.), das im ersten Lockdown einbrach, rund. Börsenwert knapp 3 Milliarden. Gut der zweifache Umsatz. Ok. Das KGV etwa 30. Vertretbar. Fazit: Solide Aktie mit Wachstumsphantasie!