NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 94 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman hob ihre Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr für Zalando wie auch für Next deutlich an. Bis 2024 nahm sie in der am Montag vorliegenden Studie wegen des starken Partnerprogramms des deutschen Onlinehändlers aber nur eine kleine Anpassung nach oben vor./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:01 / UTC