Luftfahrtmesse in Le Bourget fällt 2021 aus Die weltgrößte Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris fällt im nächsten Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die Veranstalter begründeten ihre Entscheidung am Montag mit der weltweiten Gesundheitskrise und den immensen Besucherströmen, die die Paris …