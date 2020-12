---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)



Catinum AG: Umfangreiche Kapitalerhöhungen beschlossen

München, 7. Dezember 2020 - Die Hauptversammlung der Catinum AG hat heute u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 300.000,-- um EUR 69.630.000,-- auf EUR 69.930.000,-- gegen Ausgabe von 69.630.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,-- gegen Sacheinlage zu erhöhen. Zur Zeichnung wurden alle Aktionäre der Fox Automotive Switzerland AG, Herisau/Schweiz, zugelassen. Alle Aktionäre der Fox Automotive Switzerland AG bringen dafür ihre 105.500 Aktien der Fox Automotive Switzerland AG in die Catinum AG ein. Die Hauptversammlung hat dem Einbringungsvertrag als Nachgründungsvertrag zugestimmt. Des Weiteren wurde eine Barkapitalerhöhung um weitere bis zu EUR 3.070.000,-- durch Ausgabe von bis zu 3.070.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,-- je Aktie beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung eine weitere Barkapitalerhöhung um weitere bis zu EUR 7.000.000,-- gegen Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem noch festzulegenden Ausgabebetrag beschlossen. Diese Kapitalerhöhung kann bis zum 6. Juni 2021 durchgeführt werden. Die Hauptversammlung hat außerdem die Umfirmierung in fox e-mobility AG und die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Der Revers-IPO von Fox Automotive Switzerland AG ist damit beschlossen worden.

Mit fox e-mobility AG entsteht damit das erste gelistete europäische Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert hat.

