Ein Blick auf den derzeitigen Cannabismarkt zeigt, dass die Titel an der Börse, nach der kanadischen Legalisierung und der wahrscheinlich bevorstehenden Liberalisierung in den USA, gerade regelrechte Auswüchse verzeichnen könnten.

Exkurs: Bei welchen Krankheiten hilft Cannabis?

In unzähligen Kulturen wurde Cannabis seit je her nicht nur als Rauschmittel, sondern auch in der traditionellen Medizin verwendet. Aus der Vielzahl der in dieser Heilpflanze enthaltenen Wirkstoffe wurden vor allem THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) als besonders pharmakologisch wirksam eingestuft und erforscht. So wurden, den staatlichen Reglementierungen zum Trotz, in mehreren unabhängigen Studien schmerzlindernde, angstlösende, schlaffördernde und appetitanregende Wirkungen nachgewiesen. Erfolge wurden hierbei nicht nur bei der entspannenden Wirkung von Muskelkrämpfen, bei Arteriosklerose und der Reduktion von Tumorzellen in der Onkologie verzeichnet.

In Deutschland beispielsweise sind seit dem 10. März 2017 auch Cannabisblüten und -extrakte als Arzneimittel zugelassen, Patienten können also medizinisches Cannabis auf Rezept bekommen, wobei die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden können. Diese Schmerzpatienten können durch die Einnahme von pharmazeutischem Cannabis die Einnahme von Opioiden reduzieren oder gänzlich absetzen. Es gibt auch einen Nutzen gegen Übelkeit und Erbrechen bestimmter pflanzlicher, synthetischer und teilsynthetischer Cannabinoide bei chemotherapeutisch behandelter Krebserkrankung oder bei HIV- und AIDS-Patienten.

Wurden der Besitz und Konsum von Marihuana vor wenigen Jahren also noch grundsätzlich verteufelt oder bestenfalls stiefmütterlich behandelt, wird medizinisches Cannabis heute vermehrt in der Schmerztherapie eingesetzt. Die in Cannabis bzw. Marihuana enthaltenen Wirkstoffe, zum Beispiel "CBD", können beispielsweise Patienten mit chronischen Schmerzen das Leben erheblich erleichtern. Darüber hinaus reduzieren "CBD" und "Cannabidiol" bei Menschen mit Tourette-Syndrom das Auftreten von Ticks. Pharmazeutisches Cannabis hilft außerdem Nebenwirkungen von Chemotherapien abzumildern, unangenehme Ohrgeräusche zu behandeln beim Tinnitus-Syndrom und Panikattacken zu reduzieren bei Patienten mit PTBS (posttraumatische Belastungsstörung).