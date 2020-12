Bauer startet Kapitalerhöhung - keine Bezugsrechte

Bauer will das Kapital durch Ausgabe neuer Aktien um etwa 10 Prozent des aktuellen Grundkapitals erhöhen. „Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 1.713.066 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 9,32 EUR je Stückaktie”, kündigt der Konzern aus Schrobenhausen am Montag an. Bezugsrechte für Aktionäre wurden vonseiten der Gesellschaft ausgeschlossen, die neuen Aktien sollen bei ...