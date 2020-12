Schwächelnden Goldpreis noch nicht abschreiben

Seit Monaten verliert der Goldpreis wieder stetig an Wert. Vom Rekordhoch am 6.8. bei knapp 2 064 US-Dollar je Feinunze ist das Edelmetall mit aktuell 1 835 Dollar weit entfernt. Gleichzeitig erholt sich der Ölpreis vom Frühjahrestief von unter 20 Dollar je Barrel. Am Freitagmittag notierte der Preis der Nordsee-Sorte Brent bei über 49 Dollar.

Diese Entwicklung spiegelt die weltweiten wirtschaftlichen Erwartungen wider. Die internationalen Lockdowns haben deutliche Spuren in der Konjunkturentwicklung hinterlassen und folglich den Goldpreis als Krisenwährung mehrere Monate auf eine Rekord-Rally geschickt. Die Aussicht auf eine rasche Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs sowie der Wechsel im Weißen Haus haben diese Entwicklung vorerst gestoppt.