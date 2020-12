DGAP-News MustGrow Biologics kündigt Investoren-Webcast am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 um 17:00 Uhr MEZ an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.12.2020, 13:06 | 48 | 0 | 0 07.12.2020, 13:06 | MustGrow Biologics kündigt Investoren-Webcast am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 um 17:00 Uhr MEZ an ^

DGAP-News: MustGrow Biologics Corp. / Schlagwort(e):

Nachhaltigkeit/Konferenz

MustGrow Biologics kündigt Investoren-Webcast am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 um 17:00 Uhr MEZ an

07.12.2020 / 13:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Saskatoon (Saskatchewan), den 7. Dezember 2020 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ("MustGrow" oder das "Unternehmen"), ein landwirtschaftliches Biotech-Unternehmen, welches sich auf die Bereitstellung von natürlichem biologischen Pflanzenschutz für hochwertige Nutzpflanzen konzentriert, kündigt den folgenden Live-Webcast für seine Investoren an.

Live-Übertragung im Internet: Mittwoch, den 9.12.2020 um 17:00 Uhr MEZ Hier registrieren/ansehen: https://event.webinarjam.com/channel/MUSTGROW Bitte melden Sie sich fünf Minuten vor Beginn an.

Die Teilnehmer sind stummgeschaltet und anonym.

Bitte senden Sie Fragen per E-Mail an info@mustgrow.ca, die nach der Präsentation beantwortet werden.

Eine seltene Harmonisierung von Verbraucher-, Regulierungs- und Brancheninteressen

Die Agrarindustrie und der Fluss von Investitionskapital entwickeln sich in Richtung nachhaltiger, natürlicher, biologischer und umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Praktiken. Angesichts eines sich entwickelnden regulatorischen Hintergrundes, der anscheinend ideal ist, um natürliche und organische Bio-Pestizide und -Herbizide zu entwickeln, ist MustGrow bestrebt, daraus im Jahr 2021 und darüber hinaus Kapital zu schlagen. Der Anstieg des Verbrauchs von Bio-Lebensmitteln, pflanzlichen Proteinen sowie von pestizidfreien und gentechnikfreien Produkten durch den Mainstream sind nicht nur "Trends" - es handelt sich um Veränderungen in der Art und Weise, wie Lebensmittel angebaut und verbraucht werden... eine regelrechte landwirtschaftliche Metamorphose. Das Interesse an Bio-Pestiziden nimmt zu, da Landwirte, Verbraucher und Investoren nach "natürlichen, biologischen" Alternativen zu chemisch-synthetischen Produkten suchen. Die Zunahme von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Governance-Fonds ("ESG") verdeutlicht diesen Wandel. Wie bei Verbrauchern, die mehr Bio-Produkte kaufen, fließt auch mehr Investitionskapital in ESG-Fonds und Unternehmen mit ESG-Merkmalen. Im Jahr 2019 brachen die Netto-Kapitalzuflüsse in ESG-Fonds alle Rekorde und beliefen sich in den USA auf insgesamt 21 Milliarden USD (das Vierfache der Nettozuflüsse des Jahres 2018). Die europäischen Zuflüsse in nachhaltige Fonds beliefen sich auf über 120 Milliarden Euro (eine Verdoppelung gegenüber 2018). Seite 2 ► Seite 1 von 3 MustGrow Biologics Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: MustGrow Biologics (WKN: A2PNS7): Biopestizide mit Megapotential Wertpapier

MustGrow Biologics Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer