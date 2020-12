Hamburg (ots) -



- Neue Routen für die EUROPA und die HANSEATIC nature

- Buchungsstart: 28. Dezember 2020



Hapag-Lloyd Cruises blickt zuversichtlich auf das neue Jahr. Ab April 2021

sollen alle vier Schiffe der Flotte wieder Fahrt aufnehmen. Während bisher ein

Luxusschiff der Flotte, die EUROPA 2 sowie ein Expeditionsschiff, die HANSEATIC

inspiration, an den Neustart gegangen sind, sollen ab Frühjahr 2021 auch die

jeweiligen Schwesterschiffe, EUROPA und die HANSEATIC nature, wieder starten.

Die neuen Reisen der EUROPA führen nach Westeuropa, durch die Schärenlandschaft

Stockholms und in die Ostsee nach St. Petersburg. Das Expeditionsschiff

HANSEATIC nature nimmt Kurs auf die Friesischen Inseln, Südnorwegen und

Schottland.



Die neuen Routen fokussieren sich weiterhin auf beliebte europäische Ziele. Das

Expeditionsschiff HANSEATIC inspiration geht im Frühjahr weiterhin auf

Polarlicht-Abenteuer in Norwegens Fjordwelt bis hoch zum Nordkap, das

Schwesterschiff, HANSEATIC nature, bietet neue Expeditionen vor der Haustür zu

den Friesischen Inseln, nach Südnorwegen, zu den Shetlands, Orkney, den Hebriden

oder in die Dänische Südsee. Die beiden Luxusschiffe widmen sich im Frühling den

Sonnenzielen. Während die EUROPA 2 die Kanarischen Inseln bereist, geht die

EUROPA mit neuen sieben- bis zehntägigen Reisen rund um Kulturstädte wie

Lissabon, Tallin, Danzig und St. Petersburg sowie kleine mondäne Häfen wie Capri

und Bonifacio.





Karl J. Pojer, CEO von Hapag-Lloyd Cruises: "Wir sind sehr zuversichtlich, dasswir im Frühjahr 2021 mehr Reiseziele ins Programm aufnehmen können und planendaher die gesamte Flotte wieder in Dienst zu stellen. Unsere neuen Routen bietenviel Abwechslung in nahgelegene Ziele in Europa. Es ist unser Anliegen, so baldwie möglich in der zweiten Jahreshälfte in die regulären Fahrpläne zurück zukehren."Bereits seit Sommer 2020 sind zwei Schiffe der Hapag-Lloyd Cruises Flotteerfolgreich mit Reisen unter neuen Bedingungen unterwegs und haben mit 30 neuaufgelegten Reisen und rund 4.000 zufriedenen Gästen gezeigt, dass Luxus- undExpeditionskreuzfahrten sicher und genussvoll sein können. Die Basis für dieWiederaufnahme der Kreuzfahrten sind Leitsätze der zuständigen Behörden, die inKoordination mit CLIA Deutschland sowie in Zusammenarbeit mit Expertenerarbeitet worden sind. Hierauf basiert das umfassende Präventions- undSicherheitskonzept von Hapag-Lloyd Cruises.Reisen mit bewährten Hygiene- und PräventionsmaßnahmenDie Wiederaufnahme der Seereisen von Hapag-Lloyd Cruises erfolgt weiterhinschrittweise und besonders kontrolliert. Zahlreiche positive Gästestimmen seitdem Neustart Ende Juli belegen den Erfolg. Zufriedenheitswerte und eineWeiterempfehlungsrate von durchschnittlich 94 Prozent bestätigen, dass dieReisen an Bord der Hapag-Lloyd Cruises Flotte auch unter den neuen Bedingungenweiterhin genussvoll bleiben. Das Präventions- und Hygienekonzept an Bord derHapag-Lloyd Cruises Schiffe umfasst ausführliche Maßnahmen für die Sicherheitvon Gästen und Crew vor und während der Reise sowie bei Landausflügen. Darüberhinaus steht Hapag-Lloyd Cruises in stetigem Kontakt mit den verantwortlichenBehörden und lokalen Agenturen und passt die Maßnahmen auch an lokaleAnforderungen der besuchten Regionen an. Die Reisen werden mit einer reduziertenPassagierkapazität von maximal 60 Prozent durchgeführt. Bei allen Reisen ist einnegatives COVID 19-Testergebnis Voraussetzung für die Mitreise. FürCrewmitglieder sind Tests und Quarantäne vor dem Einsatzbeginn bereits seit derWiederaufnahme des Schiffsbetriebs etablierter Bestandteil des detailliertenPräventionskonzeptes. Zu den weiteren Maßnahmen gehören zum Beispiel einverpflichtender Gesundheitsfragebogen, gestaffeltes Boarding und täglicheTemperaturkontrollen. Jede Reise wird durch qualifiziertes medizinischesPersonal begleitet. Hapag-Lloyd Cruises kooperiert darüber hinaus mit einemspezialisierten Dienstleister, der eine medizinische Versorgung an Land und imBedarfsfall den Rücktransport ins Heimatland begleitet und unterstützt. AlleVorsichtsmaßnahmen basieren auf den medizinischen Standards renommierterInstitutionen wie dem Robert Koch-Institut (RKI), derWeltgesundheitsorganisation (WHO) und entsprechen den Leitsätzen der Behördenzur Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs. Ausführliche Informationen und FAQsunter: https://www.hl-cruises.de/sicher-reisen .Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter http://www.hl-cruises.de - aktuellePressemeldungen sowie Bildmaterial unter http://www.hl-cruises.de/presse -PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unterhttp://www.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar EtminanLeiterin der UnternehmenskommunikationTel.: +49 40 307030-391E-Mail: mailto:presse@hl-cruises.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22469/4783927OTS: Hapag-Lloyd Cruises