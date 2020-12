Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Cybersicherheitsunternehmen mit der Mission, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, hat heute die Data Localization Suite veröffentlicht. Mit dieser neuen Produktsuite bündelt Cloudflare verschiedene Tools, mit denen Unternehmen ihren Anforderungen in Bezug auf Datenlokalisierung, Datenschutz und Compliance global gerecht werden können. Mit der Data Localization Suite können Unternehmen über das globale Cloud-Netzwerk von Cloudflare kontrollieren, wo ihre Datenströme inspiziert werden und wer darauf Zugriff hat – unabhängig von Standort oder Branche und egal unter welchen spezifischen Datenschutzverpflichtungen.

Weltweit werden neue Standards und Vorschriften eingeführt, um den Zugang zu Daten zu regeln, den Datenschutz zu verbessern und die Privatsphäre zu stärken. Unternehmen suchen angesichts der komplexen Datenschutzstandards im Rahmen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nach Möglichkeiten, Kontrolle über Daten auf regionaler Ebene auszuüben und festzulegen. Bisher mussten Unternehmen, die ihre Daten lokalisieren wollten, häufig wählen, ob sie ihre Anwendung auf ein einziges Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Providers beschränken – worunter Leistung oder Sicherheit häufig litten. Die Data Localization Suite verschafft Unternehmen die Leistungs- und Sicherheitsvorteile des globalen Cloudflare-Netzwerks und macht es gleichzeitig einfach, Regeln und Kontrollen darüber festzulegen, wo ihre Daten gespeichert und geschützt werden.

„Unternehmen, die global gewinnen wollen, müssen in der Lage sein, innerhalb der lokalen Werte und Anforderungen verschiedener Regionen zu operieren. Das trifft in zunehmendem Maße zu, da fast jedes Land evaluiert, wie es Datenzugang und Datenschutz innerhalb seiner Grenzen regelt“, sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir haben Datenschutz bei Cloudflare schon immer priorisiert. Jetzt machen wir es unseren Kunden leichter denn je, sich in dieser sich verändernden Landschaft global und regional zurechtzufinden.“

Mit der Data Localization Suite von Cloudflare verfügen Unternehmen jeder Größe über eine Reihe von Tools, die ihnen folgendes bietet: