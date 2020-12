MORGAN STANLEY stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Astrazeneca von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9400 auf 9900 Pence angehoben. Analyst Mark Purcell sieht in einer am Montag vorliegenden Studie bei den Pharmapapieren eine gute Einstiegschance. Mit Blick auf 2021 ist er optimistisch für die Entwicklungspipeline und sieht Spielraum für die Gewinnerwartungen./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.