MORGAN STANLEY belässt AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Webb rechnet in einer am Montag vorliegenden Chemie-Branchenstudie mit anhaltender Dynamik. Die Antwort, ob es sich um einen neuen Zyklus oder nur temporäre Knappheit handle, werde über den Bewertungsrückstand von Zyklikern gegenüber defensiven Namen entscheiden. Bei den Niederländern würden Optimierungspotenzial, Volumenerholung und Preisdisziplin noch verkannt./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2020 / 21:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.