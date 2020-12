JPMORGAN belässt SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Siemens zähle zudem neben Alstom, Metso Outotec, IMI, Smiths, Melrose und Rexel zu den "Top Picks" der Branche, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investitionsgüterunternehmen. Für Siemens spreche das Engagement in zyklischen Industriemärkten, wo die Nachfrage derzeit wegen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits sowie der Corona-Pandemie unter Druck sei. Die Investitionen der Autobranche sollten sich derweil etwas erholen. Zudem sei Siemens auch in vergleichsweise konjunkturunabhängigen Bereichen tätig und im Wachstumsbereich Industriesoftware sogar weltweit die Nummer eins./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.