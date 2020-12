Janus Henderson Experte Chamberlayne zum Aktienmarkt: "Die Zukunft ist digital und grün" Gastautor: Simon Weiler | 07.12.2020, 01:55 | 27 | 0 | 0 07.12.2020, 01:55 | Intelligent, vernetzt, digital und grün – so sieht die Zukunft in den Augen von Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson, aus. Der Grund: Politische Verpflichtung für eine nachhaltige Wirtschaft sowie das hohe Innovationstempo. „Wir erleben ein Jahrzehnt der sauberen Energie und der Elektrifizierung, mit Fortschritten in der Batterietechnologie und der umfassenden Einführung von Elektrofahrzeugen. Außerdem sehen wir ein Jahrzehnt der Digitalisierung und Vernetzung. Dies wird neue Formen der Organisation unserer Volkswirtschaften ermöglichen und eine größere Effizienz und Zirkularität in zahlreichen Branchen fördern“, so Chamberlayne. Die USA kehren an den grünen Tisch zurück Mit dem Wahlsieg von Joe Biden wird die nachhaltige Entwicklung in den USA wahrscheinlich mehr Unterstützung finden. „Wir erwarten, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und ähnliche Verpflichtungen aufgreifen werden, wie sie im Green Deal der Europäischen Union zu finden sind“, erklärt Chamberlayne. Biden hat bereits ehrgeizige Pläne vorgelegt, die besagen, dass die US-Stromproduktion bis 2035 kohlenstofffrei sein soll und die gesamten USA bis 2050. Doch auch unter Präsident Donald Trump hat die USA große Schritte zur Förderung erneuerbarer Energien unternommen. Während seiner vierjährigen Amtszeit übertraf der Verbrauch erneuerbarer Energien in den USA zum ersten Mal seit über 130 Jahren den Kohleverbrauch. „Wenn solche Fortschritte in einer Regierung erzielt werden können, die die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung nicht erkannt hat, sind wir gespannt, wie viel Fortschritt unter einer unterstützenden Regierung möglich ist“, sagt Chamberlayne. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



