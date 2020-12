Bild: Schadensbegrenzung durch die Corona-Schockwelle

Ein selten turbulentes Jahr geht zu Ende. Statt großer Wachstumsambitionen war für viele Unternehmen Schadensbegrenzung durch intelligentes Krisenmanagement gefragt.

2020 mag in reinen Zahlen wenig Erfreuliches aufweisen. In den Köpfen der CEOs hat sich aber vieles zum Positiven bewegt. Nach einer aktuellen Studie der Staufen AG sind bereits 55% der befragten Industrie-Unternehmen auf der Suche nach neuen Lieferanten. Die Bereitschaft in den Handelsbeziehungen neue Wege zu gehen, könnte dieses Jahrzehnt zu einem Kapitel des Fortschritts in der Wirtschaftsgeschichte machen.



Krise mit Signalwirkung



Die Pandemie wirkt wie ein Weckruf. Die fast schon universale Routine der Just-In-Time-Produktion kapitulierte in weiten Teilen angesichts der Vielzahl nationaler Lock-Downs und Beschränkungen. Nach wie vor schwebt die Gefahr verschärfter staatlicher Regulationen zum Infektionsschutz wie ein Damoklesschwert über der globalen Lieferkette. Dieser Zustand macht klar: Das sensible System von punktgenauer Warenabnahme ohne Lagerung, vom LKW aufs Warenband, entbehrt der erforderlichen Krisenfestigkeit. Doch wie lässt sich eine Resistenz bei Lieferengpässen aufbauen?

Die Antworten auf diese Frage fallen höchst unterschiedlich aus. „Während einige Akteure ihre Zulieferer auf ein überschaubares Gebiet konzentrieren, setzen andere auf den diametralen Gegenentwurf und gehen mit einer Diversifizierungsstrategie noch mehr in die Breite“, erklärt CEO Dirk Oliver Haller, der mit der Deutschen Finetrading AG als Finanzdienstleister, im engen Austausch mit dem produzierenden Gewerbe steht. Es ist kein Zufall, wenn die Industrieunternehmen zu ihm kommen. Denn breit angelegte Strategiewechsel verlangen eine flexible Kapitalakquise für eine zeitnahe Umsetzung. Bei der klassischen Hausbank stößt man dabei schnell an die Grenzen des Möglichen. Grund dafür sind insbesondere die voraussetzungsvollen Kreditsicherheiten. Auch die bankeninterne Bürokratie bis ein Darlehen genehmigt ist, hindert den zügigen Zugriff auf Investitionskapital. Ein Defizit, welches auf dem Finanzmarkt zunehmend durch alternative Financing-Modelle kompensiert wird.