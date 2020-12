Seite 2 ► Seite 1 von 5

Stuttgart (ots) -- Zentren für Künstliche Intelligenz und Cyber Security gegründet- E-Mobilität: Vorreiter bei der Prüfung von Ladestationen- Atemschutzmasken: Expertenorganisation mit größtem Prüflabor in Europa- Unabhängiges Trust Center für mehr Sicherheit gefordert- Umsatzrückgang um rund 6 Prozent auf 3,2 Milliarden EuroIn der globalen Top-Liga der Prüfunternehmen hat sich DEKRA im Jahr 2020überdurchschnittlich behauptet und seine Position als anerkannter Partner fürdie Prüfung, Inspektion und Zertifizierung intelligenter und vernetzter Produkteausgebaut. Die Auswirkungen der Pandemie haben die Dynamik der Digitalisierungin den Fokus gerückt. Bis 2025 - DEKRA wird dann 100 Jahre alt - wird dasUnternehmen sein komplettes Dienstleistungsportfolio digitalisiert haben. "Wirwerden das gesamte Unternehmen an den Chancen der Digitalisierung ausrichten:von neuen Arbeitsformen über verstärkte digitale Interaktion und Innovation biszu datengetriebenen Dienstleistungen", so der DEKRA Vorstandsvorsitzende StefanKölbl. "COVID-19 hat diesen Transformationsprozess weiter beschleunigt." DiePandemie hat im Geschäftsjahr 2020 den seit 16 Jahren andauernden Wachstumskursunterbrochen. Der Umsatz wird voraussichtlich um rund 200 Millionen Euro aufetwa 3,2 Milliarden Euro sinken. Kölbl: "Wir haben uns damit unter den gegebenenUmständen besser als erwartet entwickelt."Die weltweit tätige Expertenorganisation investierte mehr als 120 Millionen Euro- schwerpunktmäßig in die Digitalisierung. Durch die verstärkte digitaleAusrichtung stieg die Zahl der Beschäftigten - ohne das Geschäftsfeld Zeitarbeit- um 773 auf 29.628 Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigt DEKRA zum Jahresende 2020voraussichtlich 43.200 Mitarbeiter (Vorjahr: 44.714). Im Rahmen derDigitalisierung von Dienstleistungen und Prozessen wurde Anfang 2020 ein "Centerof Excellence" für Künstliche Intelligenz (KI) aufgebaut. Ziel ist es, mit Hilfeder KI bestehende Dienstleistungen zu verbessern und neue zu entwickeln. "Inunserem neuen KI-Center of Excellence nutzen wir Erfahrungen, die wir seit 2019beim Management von Schadenfällen sammeln", sagte DEKRA Chef Kölbl. In demebenfalls 2020 etablierten konzernweiten "Cyber Security Hub" arbeitet DEKRA anLösungen für die Sicherheitsherausforderungen der Digitalisierung. Das gilt imBereich der "Automotive Cyber Security" beispielsweise für Software-Updates, die"Over-the-Air" (drahtlos) in die Fahrzeuge überspielt werden. Bei denCyber-Sicherheits-Lösungen geht es um das Testen, Prüfen und Auditieren vonServices sowie um Schulungen zu den vielfältigen Technologien und Vorschriften.Da Kraftfahrzeuge heute permanent Daten generieren, spielen Daten auch für die