Während der COVID-19-Pandemie sind Kunden anspruchsvoller und empathischer | Freshworks-Studie

Berlin (ots) -- Internationale Freshworks-Studie zeigt: Die COVID-19-Pandemie ist eineHerausforderung für den Customer Support- 57 Prozent der befragten Führungskräfte im Customer Support berichten vongestiegenen Kundenerwartungen, rund 62 Prozent von wachsender Empathiegegenüber dem Kundenservice. Daher bietet gerade jetzt ein hervorragenderCustomer Support die Möglichkeit, eine noch engere Bindung zu den Kundenaufzubauen- Aber die Empathie hat Grenzen: 56 Prozent der Kunden kehren Unternehmen beinicht erfüllten Erwartungen den Rücken. Daher sind schnelle Lösungen für dieProbleme der Menschen nach wie vor der Schlüssel zum langfristigen Erfolg desUnternehmensMehr Anfragen und höhere Kundenerwartungen: Die aktuelle Studie " The newCX-Mandate (https://www.freshworks.com/de/the-new-cx-mandate/) " desSaaS-Unternehmens Freshworks Inc. (https://www.freshworks.com/) zeigt, dass dieCOVID-19-Pandemie massive Auswirkungen auf den weltweiten Kundenservice hat. Fürdie Studie wurden rund 1.500 Führungskräfte aus den USA, Großbritannien,Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Deutschland befragt. Mit Blick aufDeutschland zeigt sich, dass über die Hälfte der 200 befragten Führungskräften(57 Prozent) seit Februar einen Anstieg der Kundenerwartungen im CustomerSupport sehen. Rund 62 Prozent berichten sogar von einer wachsenden Empathie derKunden. Doch diese Empathie hat Grenzen, denn gleichzeitig nimmt dieKundenbindung ab: So beobachten 56 Prozent der Befragten eine erhöhteAbwanderung von Kunden bei nicht erfüllten Erwartungen. Dies zeigt, dassschnelle Lösungen für die Probleme der Menschen nach wie vor der Schlüssel zumlangfristigen Erfolg des Unternehmens sind.Unternehmen fühlen sich gut auf erhöhtes Anfragevolumen vorbereitetDer Kundenservice in Deutschland zeigt sich gut vorbereitet aufKrisensituationen: So gaben 86 Prozent der befragten Führungskräfte aus demCustomer Support an, dass sie bereits vor der Pandemie über einen Planverfügten, um die Kontinuität des Geschäfts auch in turbulenten Zeitensicherzustellen - auch wenn 36 Prozent einräumen, dass dieser Plan Lückenaufwies. Jens Leucke, Country Manager DACH bei Freshworks: "Der Kundenservice inDeutschland hat die Herausforderungen der Krise bisher sehr gut gemeistert. DieStudie hat aber auch die Bereiche aufgedeckt, in denen die Verantwortlichen inder Krise vor den größten Herausforderungen standen: Die Anpassung derMitarbeiter an den veränderten Service-Channel-Mix (39 Prozent), die Arbeit mitgeringeren personellen Kapazitäten (rund 38 Prozent), die verändertenAnforderungen an die interne Zusammenarbeit (rund 37 Prozent) sowie