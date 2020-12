Broadcom ist ein US-Technologieunternehmen, dass sich auf komplette Systeme in integrierten Schaltkreisen spezialisiert hat, die gleichnamige Aktie erlebt derzeit einen wahren Höhenflug. Nachdem Anfang dieses Jahres der Wert bereits bei 331,50 US-Dollar seinen Höhepunkt markiert hatte, konnte der coronabedingte Crash relativ schnell abgehakt werden und die Aktie zuletzt auf frische Rekordniveaus zulegen. Dabei hat sich die Konsolidierung der letzten zwei Monate in einer äußerst bullischen Konstellation präsentiert, aus derer die Aktie in der abgelaufenen Woche dynamisch zur Oberseite ausgebrochen ist. Damit deuten sich eine unmittelbare Rallyefortsetzung und einhergehende Long-Chancen an.

Jahresendrallye wahrscheinlich

Die Ausgangslage für eine sog. Jahresendrallye ist nach der Vorstellung aus der letzten Woche besonders gut, oberhalb von 400,00 US-Dollar dürfte das Papier sein nächstes rechnerisches Ziel am 161,8 Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 440,29 US-Dollar ansteuern. Entsprechend ergeben sich gute Handelsansätze, diese können beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA30LN besonders gut abgedeckt werden. Sollte das Wertpapier jedoch in seine vorherige Konsolidierung zurückfallen, findet der Wert am EMA 50 bei 175,55 US-Dollar eine erste Unterstützung vor. Darunter könnte es sogar in den Bereich von rund 360,00 US-Dollar abwärts gehen, wo Broadcom eine äußerst starke Unterstützung vorfindet.