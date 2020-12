Barbara Bertolini gratuliert Bundesminister Hubertus Heil

Die Auszeichnung für die „Zukunftssicherung in der Altersvorsorge“ wurde 2016 ins Leben gerufen und soll ein Zeichen setzen, das auch die junge Generation einer weiterhin zuversichtlichen und gesicherten Zukunft entgegengehen kann. Den Barbara Bertolini-Ehrenaward erhält jährlich ein Politiker in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, der sich für sein Land in der Altersvorsorge besonders stark gemacht hat und sowohl in den Dialog mit den Pensionskassen als auch mit den Pensionskassen-Fachverbänden geht, um auch hier Reformänderungen zu Gunsten der Pensionskassen, Vorsorgekassen und Versorgungswerke zu bewirken. Diese Politiker haben zudem verstanden, dass die nächsten Generationen nur mit einem stabilen und funktionierenden 3-Säulen-Modell vor Altersarmut geschützt werden können.

Kontinuierlicher Einsatz in der betrieblichen Altersvorsorge