In Europa (EU-28 plus Norwegen und Schweiz) wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr Elektroautos verkauft als in China. Allerdings nur, wenn man batterieelektrische (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) zusammenrechnet. Beim Absatz von BEV ist China weiterhin weltweit führend. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Studie des CAR – Center Automotive Research in Duisburg unter Leitung von Ferdinand Dudenhöffer hervor. Demnach wurden in Europa in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 768.910 Elektroautos (BEV + PHEV) verkauft, während es in China lediglich 662.000 waren. Ferdinand Dudenhöffer erklärt: „106.910 oder 14 Prozent weniger Elektroautos (EV) hat China in den ersten drei Quarten des Jahres verkauft. Damit dürfte im Jahr 2020 Europa Weltmarkführer bei EV werden.“ Die USA spielten global betrachtet bei Elektroauto-Verkäufen eine untergeordnete Rolle. So wurden in den USA zwischen Januar und Ende September 2020 lediglich rund 345.000 Elektroautos (BEV + PHEV) verkauft.