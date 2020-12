DMEA auf Juni 2021 verschoben

Berlin (ots) - Die für den 13. - 15. April 2021 geplante Ausgabe der DMEA findet

im kommenden Jahr vom 8. - 10. Juni auf dem Berliner Messegelände statt



Neuer Termin ermöglicht einzelne Netzwerk-Formate im Freien





Weitere Informationen für Aussteller hier.(https://www.dmea.de/Aussteller/FAQVerschiebung.html)Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie haben sich derBundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V. und die Messe Berlin dazuentschlossen, die DMEA - Connecting Digital Health auf den 8. bis 10. Juni 2021zu verschieben."Die Corona-Lage in Deutschland bleibt weiterhin ernst, dies zeigt auch diekürzlich beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns bis Anfang Januar", sagtbvitg-Geschäftsführer Sebastian Zilch. "Um unseren Ausstellern, Partnern,Besucherinnen und Besuchern größtmögliche Planungssicherheit zu bieten, habenwir uns daher schon jetzt - rund vier Monate vor Veranstaltungstermin - für eineVerschiebung entschieden. Wir sind zuversichtlich, dass sich dasInfektionsgeschehen bis zum Frühsommer entspannt und wir die DMEA wie geplantals Präsenzveranstaltung hier in Berlin durchführen können."Vom 8. bis 10. Juni 2021 wird die DMEA auf dem Berliner Messegeländestattfinden. Vor Ort gewähren umfangreiche Hygienemaßnahmen die Sicherheit vonAusstellern sowie Fachbesucherinnen und -besuchern gleichermaßen. DiePräsenzveranstaltung wird durch digitale Elemente ergänzt, wie beispielsweisedigitale Messerundgänge. Da die Vernetzung und Kontaktpflege zur DNA der DMEAgehören, soll dies live vor Ort möglich sein. Der neue Termin im Frühsommer wirddabei eine Verlagerung einzelner Netzwerk-Formate ins Freie ermöglichen.Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQ) sind auf der DMEA-Webseite (https://www.dmea.de/Aussteller/FAQVerschiebung.html) abrufbar.Über die DMEADie DMEA ist Europas zentraler Treffpunkt in Sachen Health-IT. Hier treffenEntscheiderinnen und Entscheider aus sämtlichen Bereichen derGesundheitsversorgung aufeinander - von IT-Fachleuten über Ärztinnen und Ärzte,Führungskräfte aus Krankenhaus und Pflege, bis hin zu Expertinnen und Expertenaus Politik, Wissenschaft und Forschung. 2019 kamen insgesamt 11.000Fachbesucherinnen und -besucher zur DMEA, um mehr über aktuelle Entwicklungenund Produkte zu erfahren, sich fortzubilden und wichtige Kontakte in die Branchezu knüpfen. Die nächste planmäßige DMEA findet vom 08. bis 10. Juni 2021 inBerlin statt.Veranstalter der DMEA ist der Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., dieOrganisation liegt bei der Messe Berlin. Sie wird darüber hinaus in Kooperationmit den Branchenverbänden GMDS (Deutsche Gesellschaft für MedizinischeInformatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband MedizinischerInformatiker) e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverbandder Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet.Pressekontakt:Britta Woltersstellvertretendende PressesprecherinTeamleiterin und PR ManagerinMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038 2279F +49 30 3038 912269mailto:britta.wolters@messe-berlin.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4784075OTS: Messe Berlin GmbH