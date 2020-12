International Consolidated Uranium schließt Optionsvereinbarung über Erwerb des Uran- und Vanadiumprojekts Moran Lake ab

Philip Williams, CEO, sagte dazu: “Dadurch, dass die TSXV die Optionsvereinbarung zu Moran Lake genehmigt hat und die erste Zahlung erfolgt ist, haben wir uns als Akteur im zentralen Mineralgürtel etabliert. Auf Moran Lake war die Zone C in der Vergangenheit ein wichtiges Explorationsziel. Sie enthält sowohl Uran- als auch Vanadiumressourcen. Wir sind davon überzeugt, dass das Gebiet, das auch Paladin Energys Projekt Michelin beherbergt, über die kritische Masse verfügt, um eines Tages auch die Entwicklung eines Uranabbaubetriebs zu unterstützen, und das Potenzial für IOCG-Entdeckungen (Eisen-Oxid-Kupfer-Gold) könnte dem Gebiet letztlich mehr Interesse einbringen. Wir freuen uns jetzt darauf, das Projekt und das Gebiet weiter zu bewerten sowie das Portfolio um neue Uranprojekte zu bereichern.”

Das Unternehmen hat die erste Zahlung gemäß Optionsvereinbarung abgeschlossen, indem dem Verkäufer 253.568 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine “Stammaktie”) zu einem Preis von 0,591557 $ pro Stammaktie ausgegeben wurden und der Betrag von 150.000 $ an den Verkäufer gezahlt wurde. Die ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 5. April 2021.

Über International Consolidated Uranium

International Consolidated Uranium Inc. (vormals NxGold Ltd.) ist ein in Vancouver ansässiges Explorationsunternehmen. Das Unternehmen schloss vor kurzem Optionsvereinbarungen mit Mega Uranium Ltd. (TSX: MGA) zum Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung an den Uranprojekten Ben Lomond und Georgetown in Australien und mit IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) zum Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung am Uranprojekt Mountain Lake in Nunavut, Kanada, ab. Das Unternehmen schloss die Optionsvereinbarung mit IsoEnergy am 16. Juli 2020 ab; die Transaktion bedarf noch der aufsichtsrechtlichen Genehmigung. Darüber hinaus ist das Unternehmen Eigentümer von 80 % des Goldprojekts Mt. Roe in der Region Pilbara in Westaustralien und hat einen Earn-in-Vertrag mit Meliadine Gold Ltd. abgeschlossen, um eine Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Kuulu (früher unter dem Namen Goldprojekt Peter Lake bekannt) in Nunavut zu erwerben.