Delisting of Certificates Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.12.2020, 14:14 | 30 | 0 | 0 07.12.2020, 14:14 | Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2020-12-14. ISIN DK0060714731 DK0060715118 DK0060829208 DK0060830487 DK0060846996 DK0060847028 DK0060847374 DK0060847457 DK0060849586 DK0060849669 DK0060875664 DK0060877447 DK0060891273 DK0060891943 DK0060892081 DK0060920049 DK0060960185 DK0060967867 DK0060969996 DK0060970143 DK0061007911 DK0061008059 DK0061011434 DK0061012911 DK0061038551 DK0061059557 DK0061167608 DK0061168093 DK0061190931 DK0061191665 DK0061192200 DK0061195492 DK0061195575 DK0061196383 DK0061200243 DK0061201993 DK0061202454 DK0061202884 DK0061202967 DK0061204666 DK0061205200 DK0061206877 DK0061210986 DK0061211018 DK0061215001 DK0061216678 DK0061255064 Attachment Delisting low NAV DK





